Teilt Emmy Russ die traditionellen Vorstellungen von Aleks?

Seit einiger Zeit wird spekuliert, ob Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) mehr als nur Freundschaft verbindet. In einer Fragerunde auf Instagram wurde Emmy nun gefragt, ob sie die traditionellen Vorstellungen des Reality-TV-Stars teile. Die Blondine antwortete offen: "Natürlich gibt es Dinge, die finde ich total gut, und auch einige, die mir persönlich so ein bisschen too much sind." Gleichzeitig gab sie zu, dass Teile seiner Denkweise, die er auch in der Show Temptation Island V.I.P. öffentlich machte, durchaus mit ihren eigenen Ansichten übereinstimmen.

Um ihre Aussage zu verdeutlichen, führte Emmy konkrete Beispiele an. So schätzt sie es sehr, wenn ein Mann Verantwortung übernehmen wolle: "'Ich möchte, dass du ausschläfst. Du musst nicht arbeiten. Ich möchte der Mann sein, der sich um die Familie kümmert, der arbeitet und das Geld mit nach Hause bringt.' Das ist auch meine zukünftige Vorstellung einer Beziehung." Dennoch deutete sie an, dass nicht alle Aspekte von Aleks' Sichtweise für sie akzeptabel sind. In der Fragerunde hielt sie sich jedoch mit weiteren Details bewusst zurück und spielte geheimnisvoll an, dass sie mehr wisse, als sie preisgeben könne.

Aleks ist vor allem wegen seiner Teilnahme an "Temptation Island V.I.P." bekannt, wobei er bereits durch seine Aussagen zu traditionellen Beziehungsrollen für Aufsehen sorgte. In der Vergangenheit polarisierte er das Publikum mit der Darstellung als selbstbewusster Mann, der sich als Versorger und die treibende Kraft in der Partnerschaft sieht. Emmy scheint auf gewisse Weise von diesen Ansichten angesprochen zu sein, erweckt aber auch den Eindruck, dass sie eine ausgewogene Balance zwischen traditionellen und modernen Vorstellungen anstrebt.

Collage: Amazon MGM Studios, Instagram / emmyruss Collage: Aleksandar Petrovic und Emmy Russ

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

IMAGO / Beautiful Sports Aleks Petrovic, Realitystar