Fern des Rampenlichts: Das sind Diane Keatons Adoptivkinder

Diane Keaton (†79) entschied sich zu Lebzeiten, unverheiratet zu bleiben. Das bedeutete für die kürzlich verstorbene Schauspielerin aber nicht, kinderlos zu bleiben: Sie adoptierte zwei Kinder in den Jahren 1996 und 2001. So kam zunächst Tochter Dexter zu ihr, als sie bereits in den 50ern und das Mädchen etwa ein Jahr alt war. Sohn Duke folgte einige Jahre später im selben Alter. Die beiden Promi-Sprösslinge sind heute beide in den 20ern und wuchsen fernab des Rampenlichts auf. Ab und zu begleiten sie ihre Mutter auf den roten Teppich, wie beispielsweise bei der Fußabdruckzeremonie vor dem TCL Chinese Theatre 2022. "Sie haben kein Interesse an dem, was ich mache, was ich für sehr gesund halte", erklärte Diane 2007 in einem Interview mit People.

Dexter ist seit 2021 mit ihrem Mann Jordan verheiratet und machte laut ihrem LinkedIn-Profil einen Abschluss in Veterinärtechnik am Carrington College California-Pomona. Näheres ist zu ihrem Lebensweg nicht bekannt, da sie sich aus der Öffentlichkeit raushält. Ähnlich verhält es sich auch mit Duke. Er führt ebenfalls ein Leben abseits von Hollywood und über seinen Karriereweg ist nichts weiter bekannt. Allerdings teilte seine Mutter immer mal wieder kleine Einblicke in ihre enge Bindung mit ihren beiden Kindern. Im Juni 2023 teilte Dexter bei Instagram ein Foto mit Diane und schrieb stolz dazu: "Meine Mutter und ich haben es immer geliebt, gemeinsame Abenteuer zu erleben. Von Spaziergängen am Strand bis hin zu Erkundungstouren in einer neuen Nachbarschaft. Ich liebe es, Zeit mit meiner Mutter zu verbringen."

Mutter zu werden war lange kein Teil ihrer Lebensplanung, wie Diane 2008 in einem Interview mit Ladies' Home Journal erzählte. "Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals bereit sein würde, Mutter zu werden", meinte die "Der Pate"-Darstellerin. Dennoch habe sie sich schließlich auf das Abenteuer Kinder eingelassen: "Mutterschaft war kein Drang, dem ich nicht widerstehen konnte, es war eher ein Gedanke, den ich schon sehr lange hatte. Also habe ich mich darauf eingelassen." Einen Vater gab es nie, denn Diane zog ihre Kinder allein groß. Gegenüber People erklärte sie 2019, dass sie sich nie als Ehefrau gesehen habe und die Männer, mit denen sie ausging, das sicher unterschreiben würden: "Ich bin wirklich froh, dass ich nicht geheiratet habe, und ich bin sicher, sie sind es auch."

Getty Images Diane Keaton mit ihren Kindern Duke und Dexter im Juni 2018

IMAGO / APress Diane Keaton und ihre Kinder Duke und Dexter im Jahr 2018

