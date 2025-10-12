Sofia Coppola und Jacob Elordi kreieren Projekt für Cartier

Schauspieler Jacob Elordi (28) und die Oscar-prämierte Regisseurin Sofia Coppola (54) haben sich für ein besonderes Projekt erneut zusammengetan. Anlässlich des Launches der LOVE Unlimited Collection von Cartier inszenierte Sofia in New York City eine Kampagne mit Jacob im Mittelpunkt. Neben der künstlerischen Erforschung des ikonischen LOVE-Armbands stand auch Jacobs Debüt als offizieller Cartier-Botschafter im Vordergrund. Die Kampagne zeigt den Schauspieler in einem stilvollen, intimen Setting und fängt die Emotionen der Metropole auf einzigartige Weise ein.

Sofia erklärte, dass sie mit den Bildern eine romantische Stimmung einfangen wollte, die einem entspannten Wochenende in New York gleicht. "Es sollte sich nah an ihm anfühlen und nicht zu professionell wirken", teilte sie laut Just Jared mit. Die Fotos wurden durch eine Serie von Behind-the-Scenes-Aufnahmen ergänzt, die Jacobs Schwester Isabella Elordi, eine Fotografin, anfertigte. Jacob selbst äußerte, es sei eine große Freude, erneut mit Sofia zu arbeiten und betonte, wie eng diese Bilder die Liebe und den künstlerischen Geist der Stadt New York miteinander verbinden.

Auch privat sorgt Jacob aktuell für Gesprächsstoff, denn er und Olivia Jade Giannulli (26) scheinen sich wieder annähern zu wollen. Die beiden wurden zuletzt gemeinsam beim Toronto International Film Festival gesichtet, wo Olivia ihn bei der Premiere seines Films "Frankenstein" unterstützte. Trotz wechselnder Phasen in ihrer Beziehung hatten Jacob und die Influencerin immer eine enge Bindung. Dass Jacob neben seiner Karriere weiterhin eine Vertraute wie Olivia an seiner Seite zu haben scheint, ergänzt sein aktuelles berufliches Hoch durch eine harmonische persönliche Note.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jacob Elordi und Sofia Coppola

IMAGO / Future Image Jacod Elordi und Sofia Coppola posieren 2023 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig

IMAGO / Cover-Images Jacob Elordi, Schauspieler