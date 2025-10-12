Bros oder Kribbeln? Pinar und Paco kabbeln sich bei Promi BB

Sind bei Pinar Sevim und Paco Herb etwa Schmetterlinge im Bauch? Die beiden scheinen im Promi Big Brother-Container ein besonderes Verhältnis zu haben. Sie verstehen sich blendend und lachen auch viel zusammen – den ein oder anderen Bewohner erinnern sie schon jetzt an ein altes Ehepaar. Aber geht da mehr? Zumindest möchte Pinar offenbar gerne öfter von Paco hören, dass er sie gerne hat. "Ich weiß, dass ich anstrengend bin, das weiß ich selber", meint die Reality-Bekanntheit im Rohbau zu Paco. Doch der hat wohl genug – immerhin habe er ihr schon oft genug gesagt, dass er sie mag und sie toll sei. "Das ist anstrengend. Ich muss dir nicht jeden Tag sagen, dass ich dich mag", stellt er klar. Für Pinar offenbar wenig zufriedenstellend. Die beiden reiben sich regelrecht an dem Thema auf. Nebenbei sitzt lachend Achim Petry (51): "Wenn man euch nicht kennen würde, würde man meinen, ihr seid verheiratet."

Aber Pinar ist trotzdem nicht glücklich. Sie fühlt sich von Paco nicht ernst genommen. "Was ich am meisten hasse, ist, wenn man mir das Gefühl gibt, als ob du mich nicht ernst nimmst. Das hasse ich!", ärgert sie sich. Der The 50-Gewinner versteht das, findet aber auch, dass Pinar sich ein dickeres Fell anlegen muss. Frei nach dem Motto: Wer austeilt, muss auch einstecken können. "Du stichelst, du machst deine Witze und das ist alles cool. Du darfst alles machen. Aber wenn man zurückstichelt, dann gehst du auf die emotionale Ebene. Dann sagst du: 'Hey, warum sagst du sowas zu mir? Das bin ich gar nicht, ich habe ein Herz.' Und das ist nicht fair", versucht er ihr zu erklären. Aber auch wenn Pinar drum bittet, zu einer richtigen Einigung kommen die beiden nicht.

Wirklich romantisch wird es zwischen den beiden wohl aber eher nicht werden. Viel eher wirken sie wie Bruder und Schwester, die gerne zanken. Immerhin ist Pinar auch immer noch mit ihrem Freund zusammen, auch wenn es vor der Show zwischen den beiden kriselte. Das belastete sie sogar so sehr, dass sie den Exit erwog. Mitstreiterin Sarah-Jane Wollny (27) schüttete sie in einem ruhigen Moment ihr Herz aus: "Mein Freund und ich hatten einen großen Streit, bevor ich hier reingekommen bin. Das war nicht so schön. [...] Ich habe Angst, dass er danach sagt, dass er nicht mehr will!" Sarah-Jane versucht aber erfolgreich, sie aufzubauen – Pinar entschied sich schließlich zu bleiben.

Joyn Paco Herb und Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Pinar Sevim und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother"

