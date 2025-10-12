So anders war "Zurück in die Zukunft" eigentlich geplant

Zurück in die Zukunft gehört zweifellos zu den unvergesslichen Filmen der 1980er-Jahre, doch beinahe wäre der Kultklassiker eine gänzlich andere, und vor allem nicht jugendfreie, Geschichte geworden! Ursprünglich hatten die Macher von Marty McFly und Doc Brown weitaus fragwürdigere Charaktere geplant, wie Filmstarts.de berichtet. Laut den frühen Versionen des Drehbuchs sollte Doc Brown nicht der geniale, wenn auch exzentrische Wissenschaftler sein, den wir kennen, sondern ein abgewrackter Bastler, der mit äußerst schmuddeligen Geschäften über die Runden kommt. Marty McFly hingegen hätte in diesen Entwürfen als eine Art Zwischenhändler agiert, der obszöne Filme unter Schülern verteilt.

Besonders kurios ist eine Idee, die im frühen Skript für Schlagzeilen gesorgt hätte: Doc Brown wollte angeblich "erotische Snacks" für Highschool-Schüler produzieren, um sich finanziell über Wasser zu halten. Während das finale Drehbuch stark von jugendlichem Abenteuergeist und Humor geprägt ist, hätte eine solche Richtung die gesamte Atmosphäre des Films verändert. "Zurück in die Zukunft" wäre wohl kaum der generationsübergreifende Hit geworden, der Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Die schockierende Grundidee wurde jedoch schnell verworfen, als den Machern klar wurde, dass dies keine Chance auf ein Mainstream-Publikum gehabt hätte.

Das Zusammenspiel der beiden Hauptcharaktere, das "Zurück in die Zukunft" so einzigartig macht, war Ergebnis dieser grundlegenden Überarbeitung. Christopher Lloyds (86) Darstellung des genialen, leicht verrückten Wissenschaftlers Doc, der Marty auf eine Zeitreise schickt, schuf eine der ikonischsten Figuren des Films. Und Michael J. Fox (64), der als typischer Teenager in den Strudel der Ereignisse gerät, wurde zum Gesicht der gesamten Reihe.

ActionPress "Zurück in die Zukunft"-Filmplakat von 1989

SIPA PRESS / ActionPress Christopher Lloyd und Michael J. Fox in "Zurück in die Zukunft 3"

Getty Images Christopher Lloyd und Michael J. Fox