So handelt Kelly Ripa bei undankbaren Kindern an Halloween

Kelly Ripa (55) hat im Rahmen ihrer täglichen TV-Show "Live With Kelly and Mark" mit viel Humor ihren Frust über die vermeintlich wählerischen Kinder in Manhattan ausgedrückt, die an Halloween bei ihr Süßigkeiten einsammeln. Die Moderatorin berichtete, dass sie und ihr Mann Mark Consuelos den Kindern ganze Tafeln hochwertiger Schokolade anbieten – doch das scheint den jungen Nachbarn nicht zu genügen. "Oh mein Gott, wir gehen durch Kisten und Kisten und Kisten", erklärte Kelly, nur um von den Kindern zu hören: "Ich mag keine Hershey‘s, kann ich ein Snickers haben?" oder "Ich will Skittles."

Als Reaktion auf die aus ihrer Sicht "tyrannischen" Süßigkeitenforderungen greift Kelly nun zu einer neuen Taktik: undurchsichtige, vorgepackte Tüten. "Ihr bekommt, was ihr bekommt", erklärte sie resolut in der Sendung. Damit wolle sie das Gejammer und die vermeintlichen Verhandlungsgespräche mit den Kindern beenden. Kelly, für die Mark der "beste Vater" ist, scherzte zudem über die passiven Eltern, die das Verhalten ihrer Kinder nicht ansprechen würden: "Eure Mütter stehen da drüben und trinken Wein aus ihrer Schnabeltasse, ohne euch zu sagen, dass ihr 'bitte' und 'danke' sagen müsst." Mark Consuelos hingegen bemühte sich, das Gespräch mit einem optimistischen Ausblick zu beenden: "Wir werden Spaß haben an Halloween."

Halloween scheint für die Familie Ripa-Consuelos ein fester Bestandteil ihrer Traditionen zu sein, doch Kellys Erzählungen geben auch einen Einblick in den Alltag in der New Yorker Nachbarschaft. Die Moderatorin und der Schauspieler, die seit Jahren erfolgreich gemeinsam vor der Kamera stehen, teilen gerne private Anekdoten. Das Paar ist für seinen Humor und seine Schlagfertigkeit bekannt, die auch bei solchen Geschichten zum Vorschein kommen. Während Kellys Erzählungen oft einen genervten Unterton haben, sorgen sie vor allem für Unterhaltung bei ihren Zuschauern. Ein Beweis dafür, dass auch Stars den ganz normalen Ärger des Alltags erleben.

Getty Images Kelly Ripa bei einem Job in NYC im Februar 2020

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Oktober 2024

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, 2022