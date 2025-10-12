Nach Sommerhaus-Krise: Diese TV-Show reizt Maki und Michelle

Michelle Mišić und Mladen Doric, auch bekannt als Paar aus dem Sommerhaus der Normalos, haben in einem Interview mit Promiflash über mögliche zukünftige Reality-TV-Projekte gesprochen. Dabei erwähnten die beiden, dass sie sich eine Teilnahme an Formaten wie Das Sommerhaus der Stars oder sogar Temptation Island vorstellen könnten. Michelle betonte scherzhaft, dass sie insbesondere beim "Sommerhaus der Stars" nochmal mitmachen würde, um ihren Freund "fertig zu machen". Mladen, auch bekannt als Maki, hingegen zeigte sich begeistert und erklärte: "Safe, hallo, natürlich!". Besonders die Herausforderung von "Temptation Island" scheint ihren Reiz auf die beiden auszuüben.

Während Michelle überzeugt ist, dass ihrer Beziehung nichts erschüttern könnte, erklärte Mladen, dass das Format dennoch hart sei. "Es wäre heftig, glaub es mir", gestand er weiter. Er unterstrich jedoch, dass Szenen in solchen Shows leicht missinterpretiert werden könnten, was zu Problemen führen könnte. Michelle hingegen blieb gelassen: "Aber du kennst mich doch. Das sind ja nur Szenen." Trotz der offensichtlichen Herausforderungen wirkte das Paar optimistisch und ließ durchblicken, dass sie sich auf neue Herausforderungen freuen würden.

Michelle und Mladen haben sich durch ihre Auftritte in TV-Formaten bereits einen Namen gemacht. Ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Shows hat sie nicht nur bekannter gemacht, sondern ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Trotz Konflikten im "Sommerhaus der Normalos" scheint das Vertrauen zwischen den beiden nun gestärkt. Die Teilnahme an weiteren Formaten könnte für das Paar nicht nur eine neue berufliche Chance sein, sondern auch zeigen, wie stark ihre Verbindung wirklich ist. Dabei versprühen beide eine Mischung aus Ehrgeiz und Humor, die bei den Fans gut ankommt.

Instagram / maki8.0.8 Michelle Mišić und Mladen Doric, "Das Sommerhaus der Normalos"-Stars

RTL Maki und Michelle im "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Maki und Michelle im "Sommerhaus der Normalos"

