"Person am Boden": Erste Details zu Diane Keatons (79) Tod

Gestern erschütterte die Nachricht von Diane Keatons (79) Ableben ganz Hollywood. Die Schauspielerin verstarb im Alter von 79 Jahren – mehr war bislang nicht bekannt. Nun gibt es erste Details zu ihrem Tod. Am Samstagmorgen wurde am Haus der Hollywood-Ikone in Los Angeles ein Rettungseinsatz gemeldet. Um 8:08 Uhr rückte die Feuerwehr aus, nachdem die Leitstelle den Alarm "Person am Boden" weitergeleitet hatte. Wie TMZ berichtet, soll es sich dabei um Diane gehandelt haben.

Ein Rettungswagen brachte daraufhin eine Person – mutmaßlich Diane selbst – aus der Residenz in ein naheliegendes Krankenhaus. Später am selben Tag wurde der Tod der "Manhattan"-Darstellerin bekannt gegeben. Das Protokoll des Alarmrufs, der über die Funkzentrale der Los Angeles Feuerwehr erfolgte, wurde dem US-Newsportal wohl zugespielt. Über die genaue Ursache gibt es bislang nach wie vor keine Informationen. Die Behörden haben zudem keine offiziellen Angaben zu dem Vorfall gemacht.

Diane, die mit Filmen wie "Der Pate" und "Der Stadtneurotiker" in die Riege der Oscar-Gewinnerinnen aufstieg, wurde weltweit für ihre schauspielerische Leistung gefeiert. Trotz ihres Ruhms bewahrte sie eine geerdete und humorvolle Persönlichkeit, die bei ihren Fans stets geschätzt wurde. Abseits der Leinwand war sie bekannt für ihren markanten Stil und ihr Engagement für gesellschaftliche Themen. Die Nachricht von ihrem plötzlichen Ableben hinterlässt eine große Lücke in der Filmwelt und bei allen, die ihre Arbeit und ihre Menschlichkeit über Jahrzehnte bewundert haben.

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Very Ralph" in Beverly Hills im November 2019

Getty Images Diane Keaton im Oktober 2022

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin