Normalo-Sommerhaus-Paar teilt gegen Edda Pilz und Micha aus

Michelle Mišić und Mladen Doric, bekannt aus Das Sommerhaus der Normalos, haben im Interview mit Promiflash deutliche Worte gegen Edda Pilz und ihren Freund Micha Klotz gefunden. Das Paar stellte klar, dass die Kritik, die die aktuellen Sommerhaus der Stars-Bewohner trifft, ihrer Meinung nach gerechtfertigt sei. "Bei uns hat man das kritisiert, was in den Spielen war, weil im Haus niemand mitbekommen hat, was zwischen Mladen und mir nicht gut gelaufen ist. Bei denen ist das im Haus sehr präsent", erklärte Michelle. In einer klaren Aussage fügte sie hinzu: "Hat der eigentlich einen Dachschaden, der Junge?" – und bezog sich damit auf Michas Verhalten.

Mladen, auch Maki genannt, schloss sich der Kritik an und hob hervor, dass er trotz seiner eigenen Fehler einen Unterschied zwischen dem Verhalten seiner Partnerin und dem von Edda sehe. "Trotzdem war es ja so, dass du in den Spielen auf jeden Fall nicht so warst wie Edda. Die Edda haut ja richtig raus", sagte er. Er räumte zudem eigene Schwächen während seiner Zeit im Haus ein und erklärte, dass sein Verhalten negativ aufgefallen sei, weil er oft laut gewesen sei, während Michelle eher zurückhaltend blieb. Im Gegensatz dazu sei das Auftreten von Edda und Micha durchgehend auffällig und daher aus seiner Sicht ebenfalls angreifbar.

Michelle und Mladen sind keine Unbekannten, wenn es um die Schattenseiten von Reality-Formaten geht. Während ihrer Teilnahme mussten sie selbst viel Kritik von Mitbewohnern und Zuschauern einstecken. Damals sorgte vor allem Maki mit seinem aufbrausenden Verhalten für Negativschlagzeilen. Das Drama begann beim Spiel "Tischlein deck dich", als Michelle das Wort "Intelligenzniveau" falsch buchstabierte. Maki reagierte wütend und begann, seine Freundin für ihre angebliche Dummheit zu beschimpfen. Auch bei einer weiteren Frage, bei der Michelle den Venushügel nicht zuordnen konnte, verlor er die Kontrolle und schrie sie an: "Bist du eine Frau?! [...] Alter, du bist null intelligent. Schande über dich."

Anzeige Anzeige

RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025

Anzeige Anzeige

RTL Maki und Michelle im "Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

RTL Maki und Michelle im "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige