Schießen Kim Virginia und Nikola hier etwa gegen Kevin Njie?

Kevin Njie (29), bekannt als Reality-TV-Star, sorgte zuletzt für Schlagzeilen, nachdem er auf Bali fünf Tage als verschwunden gegolten hatte. Kürzlich wurde bekannt, dass er wohlbehalten gefunden wurde, und sein Instagram-Account ist nach einer vorübergehenden Deaktivierung wieder online – allerdings auf privat gestellt. Doch genau dieser Umstand hat nun für neue Diskussionen gesorgt. Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29), ebenfalls bekannt aus der Reality-TV-Szene, äußerten sich in einer Instagram-Story auffallend ironisch über die Situation. "Und plötzlich privat – aber bei uns braucht keiner mehr was zu sagen", erklärte Kim.

Kim Virginia nutzte die Gelegenheit weiter, um die Umstände zu kommentieren: "Es geht um die Person, die am meisten gesucht wurde. Wir wissen natürlich nicht, was passiert ist, aber sein Insta ist direkt wieder aktiv." Nikola, der an ihrer Seite war, scheint ebenfalls hinter dieser Aussage zu stehen. Ob die beiden tatsächlich gegen ihren Reality-Kollegen schießen wollen, bleibt unklar, doch die Andeutungen ließen bei den Fans die Spekulationen brodeln. Auf weitere Details oder eine Stellungnahme dazu warten die Follower bisher vergeblich.

Erst gestern gab Kevin Njies Ex-Partnerin Emely Hüffer (29) offiziell Entwarnung, nachdem die Suche nach ihm auf Social Media große Aufmerksamkeit erhalten hatte. Sie bat darum, Beiträge zur Suchaktion zurückzuziehen, um Kevin und seinem Umfeld Ruhe zu geben. Sie erklärte auf Instagram: "Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend." Kevin selbst ist vor allem durch seine Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten bekannt und hat sich in den letzten Jahren auch als Model einen Namen gemacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa, RTL / Frank Beer Collage: Kim Virginia, Nikola Glumac und Kevin Njie

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle"-Stars