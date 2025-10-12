Louis Tomlinson packt über Zayns One-Direction-Aus aus

Louis Tomlinson (33) hat im Podcast "The Diary of a CEO" offen über den schmerzlichen Moment gesprochen, als Zayn Malik (32) One Direction im März 2015 verließ. Die beiden Musiker, die damals eine enge Freundschaft verband, hatten erst den Vorabend gemeinsam entspannt verbracht. Am nächsten Morgen fehlte Zayn plötzlich bei einem Coca-Cola-Shooting, und für Louis kam der Ausstieg völlig unerwartet. Rückblickend äußerte der Sänger, er habe sich von Zayn im Stich gelassen gefühlt und hätte sich gewünscht, dass dieser ihn zuvor einweiht. "Ich dachte, wir hätten eine Beziehung, in der er so ein Gespräch mit mir führen könnte", erklärte Louis.

Die Entscheidung, die Boyband zu verlassen, sei jedoch nicht aus heiterem Himmel gefallen, so Louis weiter. Zayn habe auch zuvor gelegentlich Termine abgesagt, wenn er keine Lust darauf hatte – ein Verhalten, das Louis bewundere. Er glaube, Zayn habe damals genau das Richtige für sich getan, auch wenn sein Ausstieg für die anderen Mitglieder ein harter Schlag war. Rückblickend vermutet Louis, dass Zayn sich bewusst gegen ein direktes Gespräch mit ihm entschieden habe: "Vielleicht wusste er, dass ich versuchen würde, ihn vom Bleiben zu überzeugen." Dennoch bleibt für Louis die Frage, ob Zayn seine Entscheidung heute bereut. Obwohl die beiden sich in den letzten Jahren immer wieder getroffen haben, sei dieses Thema noch weitgehend unausgesprochen zwischen ihnen. Louis äußerte jedoch den Wunsch, eines Tages offen mit seinem ehemaligen Bandkollegen darüber sprechen zu können.

Nach dem Ende ihrer gemeinsamen Zeit bei One Direction schienen sich die Wege der beiden Musiker zunächst zu trennen, doch nun arbeiten sie gemeinsam an einem besonderen Projekt. Im nächsten Jahr wird eine dreiteilige Netflix-Serie erscheinen, die sie auf einem Roadtrip durch die USA begleitet. Die Dokumentation, die private Einblicke in ihre Leben nach One Direction verspricht, soll unter anderem Themen wie Freundschaft und Trauer beleuchten. Brüchige Bande scheinen damit wieder geknüpft – ein ermutigendes Zeichen für die Fans, die stets auf eine Reunion der Band gehofft haben.

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Kevin Winter / Getty Images Louis Tomlinson und Zayn Malik bei den AMAs 2014

Getty Images One Direction im Dezember 2014