Offiziell? Katy Perry & Justin Trudeau beim Küssen erwischt

Ist es damit offiziell? Seit Juli kursieren Liebesgerüchte rund um Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53). Das ungleiche Paar ging schon auf Dates, bislang erweckten die beiden jedoch den Eindruck, sich erst mal in Ruhe kennenlernen zu wollen. Nun scheinen sie sich aber nicht mehr verstecken zu wollen. Die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister wurden auf Katys 24-Meter-Jacht "Caravelle" vor der Küste von Santa Barbara gesichtet – knutschend! Das zeigen Fotos, die unter anderem Focus vorliegen. Auf den Aufnahmen trägt Katy einen schwarzen Badeanzug, Justin lediglich eine Jeans.

Romantische Gesten und innige Küsse bestimmten den Ausflug, dabei schien es die beiden nicht zu stören, dass neugierige Touristen in der Nähe waren. "Sie legte mit ihrem Boot neben einem kleinen öffentlichen Walbeobachtungsboot an, dann fingen sie an, sich zu küssen", berichtete ein Beobachter laut Daily Mail und fügte hinzu: "Ich habe erst erkannt, mit wem sie zusammen war, als ich das Tattoo auf dem Arm des Mannes gesehen habe, und mir wurde sofort klar, dass es Justin Trudeau war."

Wie aus dem Umfeld der beiden verlautet, führen Katy und Justin seit einiger Zeit eine aufblühende Verbindung. Ihre Interaktionen sind geprägt von regelmäßigen Gesprächen und augenscheinlich starkem Interesse füreinander. Laut einem Insider der Daily Mail tauschen sie täglich Nachrichten aus und führen lange Telefonate. Vor allem Katy zeigt großes Interesse an Justin. "Sie sagt, er sei ein echter Glücksgriff, ein erstklassiger Typ", so die Quelle. Trotz ihres vollen Terminkalenders legen beide offenbar großen Wert darauf, Momente wie diese Jacht-Auszeit miteinander zu teilen.

Getty Images, Imago Collage: Katy Perry und Justin Trudeau

Getty Images Katy Perry im Juni 2025

Getty Images Justin Trudeau im Dezember 2019

