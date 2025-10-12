"Schämt euch": Sandra Sicora weist Kim und Nikola zurecht

Damit haben sich Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) wohl einen Griff ins Klo geleistet. Die Realitystars nahmen kürzlich mit einigen spitzen Bemerkungen scheinbar Bezug auf ihren Kollegen Kevin Njie (29). Im Netz lösen Kim und Nikolas Kommentare nun einen riesigen Shitstorm aus. Dabei meldet sich auch ihre Reality-Kollegin Sandra Sicora (33) unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zu Wort und macht dem Paar eine klare Ansage. "Schämt euch!", schreibt sie fassungslos und kommentiert zudem einen brechenden Emoji. Von den Fans erhält Sandra offenbar viel Zuspruch – binnen weniger Minuten erhält sie zahlreiche Likes auf ihren Kommentar.

Kevin galt für mehrere Tage als vermisst. Seine Ex Emely Hüffer (29) hatte am Freitag eine große Suchaktion gestartet, nachdem Kevin während eines Bali-Trips verschwunden war. Am Samstag folgte dann die Entwarnung, er sei wieder aufgetaucht. Auch das Instagram-Profil des Are You The One – Reality Stars in Love-Stars war zwischenzeitlich deaktiviert, am Samstag ging es jedoch wieder online – dieses Mal allerdings auf "privat" gestellt. "Und plötzlich privat – aber bei uns braucht keiner mehr was zu sagen", stichelte Kim daraufhin in ihrer eigenen Story.

Was genau es mit Kevins Verschwinden auf sich hatte, ist bislang nicht bekannt. Am vergangenen Montag wurde bekannt gegeben, dass der 29-Jährige bei dem Box-Event Fame Fighting am 18. Oktober verletzungsbedingt ausfallen werde – eine Notlüge, wie der Veranstalter Eugen Lopez später zugab. "Wir haben geschrieben, dass er verletzt ist – einfach aus Selbstschutz, weil manche Themen nicht in die Öffentlichkeit gehören", erklärte Eugen im Beisein von Promiflash. Zu diesem Zeitpunkt soll Kevin bereits verschwunden gewesen sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress, Instagram Collage: Sandra Sicora, Kim Virginia Hartung, Nikola Glumac

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige