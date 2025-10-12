Instagram-Account von gefundenem Kevin Njie ist wieder da

Große Erleichterung für alle Fans: Kevin Njie (29), der für fünf Tage auf Bali vermisst war, ist wieder aufgetaucht. Diese frohe Botschaft teilte seine Ex-Freundin Emely Hüffer (29) gestern mit der Öffentlichkeit. Während seines Verschwindens waren sämtliche Social-Media-Profile des Reality-TV-Stars deaktiviert. Nun ist zumindest sein Instagram-Account wieder aktiv, allerdings auf privat gestellt – sein TikTok-Kanal bleibt hingegen weiterhin verschwunden. Von Kevin selbst gibt es bisher noch keine direkte Stellungnahme zu seinem mysteriösen Verschwinden.

Mit einem emotionalen Aufruf machte Emely am Freitag auf das Verschwinden von Kevin aufmerksam. "Es steht ein sehr schlimmer Verdacht aus und wir brauchen jede Information, die es gibt über seinen letzten Standort oder wer was von ihm gehört hat", schrieb sie verzweifelt auf Instagram. Viele Kollegen aus der Reality-TV-Welt beteiligten sich an der Suche und kontaktierten unter anderem den Club auf Bali, in dem Kevin zuletzt gesehen wurde. Auch die Berliner Polizei soll ermittelt haben.

Am frühen Abend des gestrigen Samstags kam dann die Entwarnung – Kevin wurde gefunden. Die Umstände, die zu seiner Deaktivierung auf Social Media geführt haben, werfen noch einige Fragen auf. Fans vermuteten, die Maßnahme sei von seinem Management ergriffen worden, um Spekulationen keinen Raum zu geben. Bestätigt ist diese Information allerdings nicht.

Instagram / kevin.njie Kevin Nije, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

