Drogenbesitz? Simon Desue wurde wohl in Dubai verhaftet

Simon Desue (34), bekannt als Social-Media-Star und YouTube-Millionär, wurde Berichten zufolge in Dubai wegen Drogenbesitzes festgenommen. Die Verhaftung soll im September in seiner luxuriösen Villa erfolgt sein, wie Bild berichtet. Neben Simon wurde auch das Model Juliana S. verhaftet, mit der er sich zum Zeitpunkt der Polizeiaktion aufhielt. Angeblich soll eine größere Menge einer flüssigen Droge bei ihm gefunden worden sein. Die lokalen Behörden, darunter Polizei und Staatsanwaltschaft, äußerten sich bisher nicht zu dem Fall. In Dubai sind die Gesetze gegen Drogenbesitz äußerst streng, und Simon könnte im schlimmsten Fall eine Haftstrafe von mindestens vier Jahren erwarten.

Der in Hamburg geborene Influencer zog 2019 in die Wüstenstadt, damals noch an der Seite seiner damaligen Freundin Enisa Bukvic (31), einem Model. In den vergangenen Jahren geriet der YouTuber mehrfach in rechtliche Schwierigkeiten. 2020 musste er sich wegen eines Pranks mit vermeintlichem Falschgeld vor Gericht verantworten, wurde jedoch freigesprochen. Ebenso sorgte eine Spendenaktion und die Vermarktung von Online-Kursen für Diskussionen. In der jüngsten Vergangenheit zeigte er sich auf Social Media wieder aktiver, nachdem er eine längere Pause eingelegt und über seine mentalen Probleme gesprochen hatte.

Früher hatte Simon häufig Einblicke in sein luxuriöses Leben auf Instagram geteilt, darunter Bilder von Reisen, teuren Autos und Villen. Nach einer emotionalen Trennung von Enisa im Jahr 2023 sprach der Influencer öffentlich über seine psychische Gesundheit und die Tiefpunkte in seinem Leben. "Mir geht es zurzeit natürlich nicht perfekt, es ist ein andauernder Kampf, den ich jedoch mit vollem Vertrauen besiegen werde. Es wird mir besser gehen", teilte er mit seinen Fans. Wie es für den Social-Media-Star nach der Festnahme weitergeht, bleibt aktuell wohl ungewiss.

Instagram / simondesue Simon Desue im August 2023

Instagram / simondesue Simon Desue im Juli 2020

Instagram / enisa.bukvic Simon Desue und Enisa Bukvic im November 2022