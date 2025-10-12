Nazan Eckes und ihre Schwester Belgin sind unzertrennlich

Am 9. Oktober 2025 wurden in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin die "Brigitte Awards" verliehen, eine Auszeichnung, die Frauen für ihre herausragenden Beiträge zur Gesellschaft ehrt. Moderatorin Nazan Eckes (49) ließ es sich nicht nehmen, erneut an der Veranstaltung teilzunehmen und überreichte in diesem Jahr den Preis in der Kategorie "Macherin". Doch bevor sie die Bühne betrat, sprach Nazan mit dem Magazin Gala auf dem roten Teppich über ein ganz besonderes Thema: ihre Schwester Belgin Üngör, die nicht nur ihre Managerin, sondern auch ein unerschütterlicher Bestandteil ihres Lebens ist.

Die Beziehung der beiden Schwestern sei einzigartig, erklärte Nazan im Interview. Seit zwölf Jahren arbeiten die beiden inzwischen zusammen, und obwohl sie auf Instagram meist als perfekt eingespieltes Team erscheinen, gibt es auch Herausforderungen und Konflikte, wie sie offen zugibt. "Es ist nicht selbstverständlich, dass das so gut funktioniert", betonte sie und sprach dabei über die oft unvermeidlichen Reibereien, die zwischen ihnen entstehen. Ein häufiger Streitpunkt? Die unterschiedlichen Kommunikationsweisen: Während Belgin E-Mails bevorzugt, setzt Nazan lieber auf Direktnachrichten. Dabei betonte sie jedoch, dass die Streitigkeiten nie lange andauern und schnell aus der Welt geschafft würden. "Wir sind ein Herz und eine Seele", erklärte die Moderatorin lächelnd und zeigte damit die tiefe Verbindung zu ihrer Schwester.

Nazan und Belgin haben nicht nur eine geschäftliche Zusammenarbeit aufgebaut, sondern auch eine familiäre, liebevolle Basis behalten können. Belgin, die als Managerin ein wichtiger Teil von Nazans beruflichem Erfolg ist, ist zugleich die Tante ihrer Kinder und ein verlässlicher Partner in allen Lebenslagen. Diese enge Bindung wurzelt in ihrer gemeinsamen Kindheit, die sie geprägt hat. Trotz der Herausforderungen in ihrer Zusammenarbeit scheinen die Schwestern ein Rezept gefunden zu haben, wie sie ihre Beziehung aufrechterhalten und zugleich miteinander wachsen können. "Es fällt nicht immer leicht, professionell zu bleiben, aber wir schaffen das", erklärte Nazan – ein Beweis für die Stärke ihres besonderen Bandes.

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

IMAGO / Future Image Nazan Eckes und ihre Schwester Belgin 2022 bei der Lascana Fashion Show in Berlin

