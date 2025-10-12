Kevin-Kommentar: Kim Virginia und Nikola lösen Shitstorm aus

Ein Kommentar von Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) hat im Netz einen Shitstorm ausgelöst. Die beiden Reality-TV-Stars sorgten mit ihrer vermeintlich spöttischen Reaktion auf das Instagram-Comeback ihres Kollegen Kevin Njie (29) für Entsetzen bei den Fans. Kevin, der zuvor fünf Tage lang nicht erreichbar war, hatte seinen Account nach der Rückkehr zwar wieder aktiviert, ihn jedoch auf "privat" gestellt, was Kim unter anderem mit "Und plötzlich privat – aber bei uns braucht keiner mehr was zu sagen" im Netz kommentierte. Unter einem Beitrag von Promiflash über diesen Vorfall äußerten sich zahlreiche User kritisch über das Verhalten von Kim Virginia und Nikola.

Die Community zeigte wenig Verständnis für die Kritik der beiden und ließ ihrer Empörung freien Lauf. "Gerade die zwei sollten lieber ganz, ganz leise sein", hieß es unter anderem in den Kommentaren auf Instagram. Zahlreiche Fans vermuteten, dass der Kommentar der beiden aus Neid geschehen sein könnte: "Ist da jemand neidisch, weil es mal drei Tage nicht um ihren Zirkus ging?" Andere warfen ihnen vor, sich wieder einmal respektlos zu verhalten und ihre Grenzen nicht zu kennen. Die Aussagen der beiden Stars könnten damit verfehlt haben, was sie vielleicht beabsichtigten – stattdessen richten sich die negativen Reaktionen nun direkt gegen sie.

Kevin, der durch seine Reality-TV-Auftritte bekannt wurde, stand zuletzt selbst im Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen. Nachdem er für mehrere Tage nicht auffindbar gewesen war und eine große Suchaktion gestartet wurde, sorgte seine plötzliche Rückkehr für Erleichterung bei seinen Fans und seinem Umfeld. Gestern meldete sich seine Ex Emely Hüffer (29) mit der guten Nachricht im Netz zu Wort und gab offiziell Entwarnung. "Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend. Wir bitten euch nun, die Posts und Storys zur Suche zu löschen, beziehungsweise nicht weiter zu teilen, um seiner Familie und Freunden die nötige Ruhe und Privatsphäre zu geben", teilte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

Instagram / kevin.njie Emely Hüffer und Kevin Njie mit ihrem Sohn Ocean