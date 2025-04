Wer bekommt im Normalo-Sommerhaus ein Messer in den Rücken?

Die Stimmung im Sommerhaus der Normalos spitzt sich zu. Nach der vergangenen Nominierung schwindet Michelle und Makis Vertrauen zu Vanessa und Richard. "Wenn es hart auf hart kommt, wählen die uns", ist sich zumindest Maki sicher, während das andere Paar ihnen aber immer wieder versichert: "Machen wir auf gar keinen Fall, ganz ehrlich." Im Interview schwingt Vanessa dann aber plötzlich ganz andere Töne: "Wir sind hier keine Familie, wir sind hier keine Verwandten, wir sind hier keine Freunde. Wir sind Gegner, wir sind Konkurrenten." Genau so scheinen alle anderen Kandidaten die Brünette inzwischen auch einzuschätzen – nur Michelle glaubt noch daran, von ihrer vermeintlichen Freundin kein Messer in den Rücken gerammt zu bekommen.

Wenig später spitzt sich die Lage zu: Die anderen Paare mischen sich in die Viererkonstellation rund um Maki, Michelle, Richard und Vanessa ein. Hendrik startet den Realtalk und will wissen, ob Maki und Michelle ihren Verbündeten wirklich vertrauen. "Ich bin misstrauisch", gesteht Maki. Michelle wird die ganze Situation zu viel. "Ich denke eigentlich, ich kann Menschen ganz gut einschätzen. Und jetzt gerade ist es so, dass ich denke: Kann ich nicht. [...] Eigentlich mag ich sie, aber wenn sie mir das alles nur vorgespielt hat... Das ärgert mich selbst, dass ich das nicht einordnen kann", gesteht sich die Blondine unter Tränen ein. Inzwischen versucht auch ihr Freund, sie davon zu überzeugen, dass Vanessa ein falsches Spiel mit ihr spielt: "Alles nur Kalkulation von ihr. [...] Die hat Angst, uns noch zu verlieren. Das ist es, das ist dieser letzte Strohhalm, an den die sich noch halten." Und Vanessa? Die Sozialversicherungsfachangestellte weist alle Schuld von sich. Sie ist sich sicher: Sie werde von den anderen nur ausgenutzt, um Sendezeit zu generieren.

In Folge sechs steht keine Nominierung an, trotzdem wird mithilfe des Stimmungsbarometers eingeschätzt, für welches Paar es in der kommenden Folge eng werden könnte. Wie zu erwarten, haben sich Vanessa und Richard in den vergangenen Tagen keine Freunde im Sommerhaus gemacht. Der 29-Jährige und die Social-Media-Bekanntheit bekommen vier Stimmen gegen sich, entpuppen sich so als das unbeliebteste Duo des Hauses und sind bei der nächsten Nominierung am meisten gefährdet. Auch von Maki und Michelle haben sie eine Stimme erhalten. Eine Entscheidung, mit der die 28-Jährige zwar offensichtlich noch zu hadern hat, trotzdem weiß sie: "Ich kann ihr jetzt nicht den Rücken stärken, denn ich weiß, ich würde Maki und mich damit ins Aus schießen."

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Maki und Michelle im "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Richard und Vanessa, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

