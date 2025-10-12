Geständnis: Leony kann nicht gut mit ihren Emotionen umgehen

Leony (28), die sich am Abend der Bunte New Faces Awards Music strahlend und nahbar zeigte, gewährte einen überraschend ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Trotz der tiefgründigen Themen wie Liebe und Herzschmerz, die in ihren Songs eine zentrale Rolle spielen, erklärte die Sängerin auf dem roten Teppich, dass sie privat eher zurückhaltend ist, wenn es um Emotionen geht. "Ich bin im echten Leben nicht so ein Mensch, der gut mit Emotionen umgehen kann und die rauslassen kann. Für mich ist meine Musik das Outlet", gestand Leony im Gespräch mit Bunte. Ihre Songs spiegeln nicht nur ihre eigenen Erlebnisse wider, sondern auch Geschichten aus ihrem Umfeld, die sie kreativ aufgreift: "So viele Menschen kenne ich gar nicht", fügte sie mit einem Lachen hinzu.

Besonders bewegend sprach Leony über die Bedeutung ihres letzten Albums, das ihren Eltern und ihrer Familie gewidmet ist. Ein Lied darauf sei für ihren vor einigen Jahren verstorbenen Großvater geschrieben worden, der einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben war. Das Schreiben dieses Songs hat ihr geholfen, mit dem Verlust umzugehen und diese Emotionen zu verarbeiten, verriet die Musikerin. Bei ihren Liveshows spüre sie die Verbindung zu ihrem Publikum ganz besonders: "Man geht irgendwie so zusammen durch diese Emotion. Ich kann es allein nicht ausdrücken, aber mit tausenden von Menschen – da lässt man es dann irgendwie raus." Die Resonanz ihres Publikums zeigt, wie tief ihre Lieder berühren können.

Auch abseits der Bühne bleibt Leony nahbar und strahlend. Die Sängerin, die oft in funkelnden Outfits auftritt, begeistert nicht nur durch ihren Stil, sondern auch durch ihre bodenständige und warme Persönlichkeit. Geschichten wie die über ihren Großvater zeigen, wie eng ihre Musik mit ihrem Leben verwoben ist – selbst wenn sie zugibt, dass sie manchmal Schwierigkeiten hat, ihre Gefühle direkt zu zeigen. Die Bühne dient ihr dabei als besondere Verbindung zur Außenwelt und zu ihren Fans, die ihre Offenheit und Nahbarkeit besonders schätzen.

Getty Images Leony bei der Goldene Henne 2025

Getty Images Leony, Sängerin

Getty Images Leony im Rahmen der Radio Regenbogen Awards 2023