Insider meint: Diane Keaton baute vor Ableben "plötzlich ab"

Die Filmwelt trauert um die Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (79), die gestern im Alter von 79 Jahren in Kalifornien verstorben ist. Wie ein Freund der Schauspielerin nun gegenüber People berichtet, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand in den letzten Monaten unerwartet und dramatisch. "Sie baute sehr plötzlich ab, was für alle, die sie liebten, sehr herzzerreißend war", schildert die Quelle. Ihre engsten Familienmitglieder wählten bewusst, diese schwierigen Zeiten privat zu halten, und selbst langjährige Freunde von Diane waren demnach nicht vollständig über ihre Situation informiert.

Da die Öffentlichkeit nicht in Dianes mutmaßliche gesundheitliche Schwierigkeiten eingeweiht war, kam ihr Tod für viele sehr überraschend. Laut TMZ wurde am Samstagmorgen ein Notruf aus dem Haus der "Der Pate"-Darstellerin in Los Angeles abgesetzt. Um 8:08 Uhr rückte die Feuerwehr aus, nachdem die Leitstelle den Alarm "Person am Boden" weitergeleitet hatte – dabei soll es sich um Diane gehandelt haben. Das geht aus einem Protokoll hervor, das dem US-Newsportal wohl zugespielt wurde.

Zuletzt hatte Diane im März für Aufsehen gesorgt, als sie ihr geliebtes "Traumhaus" in Los Angeles für rund 25 Millionen Euro zum Verkauf anbot – ein größeres Anwesen, in das sie seit ihrem Einzug 2017 viel Herzblut gesteckt hatte. Sie hatte das Haus umfangreich renoviert und sogar ein Buch mit dem Titel "The House That Pinterest Built" darüber geschrieben. Früher hatte sie geäußert, dass dieses Haus für sie eine dauerhafte Oase sein sollte, was den Verkauf für viele überraschend machte. Auch die tägliche Routine der 79-Jährigen veränderte sich: War sie früher oft in ihrem Viertel Brentwood zu sehen – wie sie mit ihrem Hund spazieren ging, ihrem typischen Outfit mit Sonnenhut und markanten Sonnenbrillen treu geblieben –, blieb sie in den letzten Monaten unsichtbar.

Kevin Winter / Getty Diane Keaton bei der Life Achievement Award Gala

IMAGO / APress Diane Keaton und ihre Kinder Duke und Dexter im Jahr 2018

