Ex-GNTM-Finalist Jannik Richter hatte einen Autounfall

Ein Schockmoment für Jannik Richter, den Finalisten der vergangenen Staffel von Germany's Next Topmodel. Wie er auf TikTok berichtete, war er in einen schweren Autounfall verwickelt. Das Unglück ereignete sich an einer roten Ampel, als ein Müllwagen das Fahrzeug hinter seinem rammte. Die Wucht des Aufpralls löste eine Kettenreaktion aus: Das getroffene Auto krachte in Janniks Wagen, dieser wiederum ins Fahrzeug vor ihm. "Es war sozusagen am Ende eines Highways, wir standen an der roten Ampel, und in der Sekunde, in der wir gestoppt haben, haben wir nur quietschende Reifen gehört – und dann war es auch schon passiert", erzählt er.

Laut Jannik habe der Fahrer des Müllwagens im allerletzten Moment das Fahrzeug noch etwas nach rechts lenken können und dadurch womöglich Schlimmeres verhindert. Dennoch verursachte das Manöver eine spektakuläre Massenkarambolage. Zwar blieb Jannik unverletzt, doch psychisch habe ihn das Unglück schwer erschüttert: "Mir wurde in dem Moment so klar, dass wirklich alles sofort vorbei sein kann. Man sollte jeden Moment schätzen, den man hat", betonte das Model. Er wisse, wäre das Müllauto nicht wenigstens ein bisschen ausgewichen, wäre er "mit großer Sicherheit nicht mehr da". Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs, der ernsthafte Blessuren davontrug, sei ins Krankenhaus gebracht worden, jedoch ansprechbar gewesen.

Jannik erlangte durch seine Teilnahme an der diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Staffel Bekanntheit. Obwohl er es bis ins große Finale schaffte, war ihm der Sieg am Ende nicht vergönnt. Der Modeliebhaber aus Leidenschaft musste sich gegen seine Konkurrenten geschlagen geben. Doch auch ohne Krone blieb er bei den Fans in Erinnerung und begeistert seitdem mit regelmäßigen Updates aus seinem Leben auf Social Media. Sein jüngstes Erlebnis wird Jannik so schnell wohl nicht vergessen – und auch seine Follower nicht, die ihn mit liebevollen Kommentaren unterstützen.

Instagram / jannik.rch Jannik Richter, ehemaliger GNTM-Finalist

Instagram / jannik.rch Jannik Richter, Juli 2025

Michael de Boer / ProSieben Jannik, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat 2025

