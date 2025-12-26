Thore und Jana Schölermann verbringen Weihnachten im Pyjama

Während viele die Weihnachtstage zum Anlass nehmen, sich schick zu machen und ordentlich zu feiern, gehen es andere lieber entspannt an. So auch Thore (41) und Jana Schölermann (38). Das Moderatoren-Paar erzählt im Interview mit spot on news, wie sie die Feiertage am liebsten angehen. "Cozy. 100 Prozent", betont Thore. Weihnachten tragen die beiden lieber Pyjamas als Abendkleider, meint auch Jana: "Bei uns ist es selten, dass wir uns für eine Date-Night richtig rausputzen – die findet meistens auf der Couch im Pyjama statt. Und an Weihnachten ist das ehrlich gesagt auch so."

Ruhig bleibt es bei den Schölermanns aber nicht. Tatsächlich kommen über die Feiertage sowohl Freunde als auch Familie zu Besuch. "Wir haben meist Open House – und alle sollen sich einfach wohlfühlen. Jeder kann tragen, worin er sich gut fühlt", erklärt Jana. Dabei sei alles vertreten. Manche Gäste seien schicker gekleidet, manche halten es eher bequem. Jana und Thore selbst bleiben auch bei Besuch im Team bequem. Den Pyjama tauschen sie lediglich gegen Weihnachtspullis. "Nicht schlodderig, aber gemütlich", erklärt das Paar sein Motto.

Auf Trab werden Jana und Thore aber sicher auch von ihren beiden Kindern gehalten. Die beiden sind noch klein und Weihnachten ist für sie sicher ein großes Abenteuer. Schon im Alltag schaffen sie es, ihre Eltern ins Schwitzen zu bringen. Im Promiflash-Interview verraten die ehemaligen Verbotene Liebe-Darsteller, dass sie so gar kein Fitness-Training brauchen. "Wir haben ein Haus mit vielen, vielen Treppen. Die Kinder jagen uns durch das ganze Haus", lacht Thore. Vor allem der eineinhalbjährige Sohn habe eine unzügelbare Energie: "Wir haben einen Eineinhalbjährigen, der wie ein kleiner Verrückter irgendwie immer von links nach rechts rennt. Da ist man den ganzen Tag hinterher. Wir machen genug Fitness."

ActionPress Thore und Jana Schölermann

IMAGO / Future Image Jana und Thore Schölermann, Bambi im November 2025

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi