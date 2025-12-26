Show von Kai Pflaume & Knossi startet mit schwachen Quoten

Die neue Show von Knossi (39) und Kai Pflaume (58) startete am 23. Dezember in der regulären TV-Ausstrahlung. Doch die Begeisterung für "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" hielt sich offenbar in Grenzen. Laut DWDL lassen die Quoten für die ARD zu wünschen übrig. Bei der Ausstrahlung um 21:45 Uhr waren lediglich 1,03 Millionen Zuschauer dabei, was einem Marktanteil von 4,6 Prozent entspricht. Beim jüngeren Publikum sah es sogar noch schlechter aus: Hier erreichte der Marktanteil lediglich 3,6 Prozent. Warum das Interesse fehlt, ist schwer zu sagen, allerdings ist der Sendeplatz sehr spät, sodass vielleicht schon einige TV-Zuschauer abgeschaltet haben.

Dabei klingt das Konzept der Show eigentlich ganz interessant. Kai und Knossi reisten Monate durch die Welt, um sich die verschiedensten Arten, Hochzeiten zu feiern, anzuschauen. Unter anderem verfolgten sie eine traditionelle Charro-Heirat in Mexiko, eine mongolische Nomadenfeier und eine viertägige Hochzeit in Delhi. Darüber hinaus besuchten sie Orte wie Ghana und Vanuatu. Für den Entertainer und den Moderator eine ganz besondere Erfahrung, wie sie in einer Pressemitteilung erklärten: "Jede Hochzeit erzählt etwas über Werte, Familie, Religion, Kultur und Liebe – Themen, die uns alle verbinden." Es gehe darum, in neue Bräuche und Kulturen einzutauchen.

Dass ausgerechnet Knossi und Kai zusammen losziehen und eine Show produzieren, dürfte einige Fans überrascht haben. Vielen schien die enge Freundschaft der beiden gar nicht bewusst. Tatsächlich kennen sie sich schon eine ganze Weile. Im Interview mit DWDL meinte Kai augenzwinkernd: "Im Grunde ist Jens für mich der Sohn, den ich nie haben wollte." Ganze fünf Jahre seien sie mittlerweile befreundet und verlassen sich auf die Expertise des jeweils anderen. Für Knossi sei Kai einer seiner "engsten freundschaftlichen Berater". "Ich habe ihm einen guten Teil meiner Karriere zu verdanken", betonte der Streamer.

ARD/Julian Bogner Knossi und Kai Pflaume bei "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise"

Instagram / knossi Knossi und Kai Pflaume