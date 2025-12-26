Fake-Todesmeldung über Mike: Leyla Heiter ist fassungslos

Leyla Heiter (29) steht unter Schock: In ihrer Instagram-Story musste die Reality-TV-Bekanntheit eine grausame Falschmeldung über ihren Ehemann Mike Heiter (33) richtigstellen. Laut einer Fake-Todesnachricht, die aktuell in den sozialen Medien kursiert, soll Mike bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. "Er lebt", betont Leyla entschieden und zeigt sich entsetzt über diese geschmacklose Aktion: "Ich bin auf 180! Wie kann man eigentlich so krank und gestört sein? Ist das jetzt ein neuer Trend, dass man plötzlich postet, dass Menschen gestorben sind, die kerngesund sind? Daran ist absolut nichts lustig. Und dadurch Aufmerksamkeit bekommen zu wollen, ist mehr als armselig."

In ihrer Wut äußerte Leyla deutliche Kritik: Solche Falschmeldungen seien völlig verantwortungslos und eine Gefahr für die Psyche der Betroffenen sowie deren Angehörige. Gerade für Freunde und die Familie, die vielleicht nicht direkt Kontakt aufnehmen können, könnten solche Nachrichten großen emotionalen Schaden anrichten. Leyla findet klare Worte gegenüber den Verfassern solcher Beiträge: "Hört mal auf mit so einem Bullsh*t und sucht euch Hilfe! Ihr wisst gar nicht, was das in Menschen auslöst, die sowas sehen und das glauben! Einfach hirnverbrannt seid ihr, mehr auch nicht! Ich habe gerade einen Stich im Herzen gespürt, obwohl er neben mir liegt."

Erst vor einer Woche hatte auch Umut Tekin (28) mit einer ähnlichen Falschmeldung zu kämpfen. Ein Fan-Account behauptete, der Realitystar sei bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Umut reagierte fassungslos und stellte sofort auf Social Media klar: "Ich hatte nie einen Unfall, und mir geht es gut." Auch er appellierte an die Vernunft der Verfasser: "Bitte hört auf, solche Sachen zu posten, die nicht stimmen, das geht gar nicht." Der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer zeigte sich dankbar für die vielen besorgten Nachrichten seiner Fans.

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter in New York

IMAGO / HMB-Media Umut Tekin, Realitystar