Aus "Bauer sucht Frau"-Johann und Katja wurde doch kein Paar

Die Reise von Johann und Katja aus der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau hat nicht zu einer Beziehung geführt. Während beim Wiedersehen des Formats noch vorsichtige Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft geäußert wurden, bestätigte Katja nun auf Instagram, dass sie kein Paar geworden sind. Sie erläuterte, dass sie für eine Beziehung bereit gewesen sei, dies aber von Johann nicht gleichermaßen erwidert wurde. Nach der Wiedersehensfeier habe Johann den Kontakt stark eingeschränkt, was sie respektiert habe. Katja vermutet, dass der frühzeitige öffentliche Rahmen, die Kameras und der äußere Druck eine Rolle gespielt haben könnten.

Katja erklärte außerdem, dass sie das Wiedersehen wegen eines vorab geplanten Konzertbesuchs vorzeitig verlassen musste, was offenbar zu Missverständnissen führte. "Mein früherer Aufbruch beim Wiedersehen hing mit einem lange zuvor gebuchten Konzerttermin zusammen. Danach kehrte ich zurück und stellte fest, dass Johann sich bereits anderweitig orientiert hatte – auch das habe ich für mich eingeordnet. Ich erwähne dies nicht aus Vorwurf, sondern um Spekulationen mir gegenüber zu beenden", schrieb Katja weiter. Trotz allem sendet sie Johann und seinem Sohn ihre besten Wünsche und geht mit der Situation versöhnlich um.

In den letzten Tagen der Hofwoche wirkte die Stimmung zwischen dem Landwirt und Katja noch hoffnungsvoll. Damals saßen die beiden bei einem Picknick an der Weser, genossen die Aussicht und schmiedeten sogar Pläne für ein Wiedersehen in Berlin. "Ich möchte auf jeden Fall, dass wir uns wiedersehen. Du bist mir ans Herz gewachsen", zeigte sich Katja im Gespräch offen. Auch der Rinderzüchter sah dem Ganzen optimistisch entgegen. Er gestand: "Als Katja sagte, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen wollen und dass sie mir als nächstes Mal ihr Reich zeigt, da war ich sehr, sehr erleichtert." Die beiden betonten, wie gut sie miteinander harmonieren.

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Johann und Katja

Instagram / katja_luedemann Johann, Inka Bauer und Katja, "Bauer sucht Frau", 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Katja und Johann