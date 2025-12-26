So reagieren Fans auf Julian Claßen und Palinas Baby-News

Julian Claßen (32) und seine Freundin Palina haben gestern freudige Nachrichten geteilt: Das Influencer-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Die Ankündigung erfolgte auf Instagram, wo die beiden ein Bild teilten, auf dem sie positive Schwangerschaftstests in die Kamera halten. Für Julian ist es das dritte Kind, denn der Social-Media-Star hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Die Neuigkeiten lösten bei Teilen der Community allerdings nicht nur Glückwünsche, sondern auch kritische Kommentare aus.

Unter einem Post von Promiflash gaben einige User ihrem Unmut Ausdruck. Besonders der Zeitpunkt der Verkündung wurde hinterfragt. Einige Kommentatoren empfanden die Bekanntmachung am gleichen Tag wie die Geburt von Tanja Makarić' (28) Tochter, Julians Ex-Freundin, als unpassend. Zudem kritisierten sie, dass die Schwangerschaft "so früh" öffentlich gemacht wurde. Andere werfen Julian und seiner Palina vor, den Nachwuchs für mehr Reichweite zu nutzen: "Wenn die Beliebtheit schwindet und man außer Werbung keinen Content mehr hat, dann wird eben ein Baby gemacht. Gibt Follower und neuen Aufschwung. Altbekannte Masche." Es gab aber auch zahlreiche positive Stimmen, die ihre Freude bekundeten. "Ach wie schön, Lio und Emmi bekommen ein Geschwisterchen", schrieb ein begeisterter Fan. Andere lobten das Paar und wünschten ihnen nur das Beste für die Zukunft ihrer wachsenden Familie.

Besonders emotional war die Resonanz im Netz, denn nicht nur Fans, sondern auch viele bekannte Gesichter aus dem Internet und Fernsehen gratulierten dem Paar öffentlich. Die Influencerin hatte bereits offen gesagt, dass sie unter dem PCO-Syndrom leidet – einer hormonellen Störung, die es erschwert, schwanger zu werden. Umso größer war das Mitgefühl und die Freude auf Instagram. Laura Maria Rypa (30) kommentierte begeistert: "Herzlichen Glückwunsch! Ihr zwei habt euch wirklich gefunden." Auch Dagi Bee (31), Healthy Mandy (31), Dana Feist und viele andere schlossen sich mit liebevollen Nachrichten an.

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin