Bonnie Strange zaubert mit Tochter einzigartiges Kunstwerk

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Bonnie Strange (39) hat jetzt einen rührenden Einblick in ihren Mama-Alltag gegeben: In ihrer Instagram-Story zeigt die Musikerin und Influencerin, wie sie gemeinsam mit ihrer Tochter Goldie (7) Venus ein besonderes Erinnerungsstück bastelt. Der Anlass: Die Kleine ist inzwischen sieben Jahre alt und hat ihre Mama in den vergangenen Jahren mit einer ganzen Sammlung bunter Bilder beschenkt. Statt die Zeichnungen in einem Ordner zu verstauen, verwandeln die beiden die gesammelten Werke in ein großes Kunstwerk auf Leinwand. Zu sehen ist, wie Mutter und Tochter nebeneinander am Esstisch schneiden, kleben und arrangieren.

Die Idee ist so simpel wie charmant: Alle Zeichnungen der vergangenen Jahre werden zu einem einzigen, großformatigen Bild kombiniert, das die Highlights aus Goldies kreativer Phase vereint. Einzelne Blätter werden in Streifen zerschnitten, andere bleiben als kleine Inseln im Original erhalten – daraus entsteht ein lebendiges Mosaik aus Neon, Pastelltönen, Kritzeleien und kindlichen Figuren. Zwischendurch hält Bonnie die Kamera drauf, während ihre Tochter mit ruhiger Hand die nächsten Stücke anlegt. Am Ende zeigt die 39-Jährige das fertige Werk – eine Collage, die an Pop-Art erinnert und die Geschichte vieler Nachmittage voller Stifte, Pinsel und Glitzer erzählt.

Doch nicht nur mit ihrer künstlerischen Begabung konnte die 7-Jährige schon früh beeindrucken. Bereits vor ein paar Jahren erzählte Bonnie auf Instagram voller Stolz, dass ihr Kind mehrere Sprachen verstehe. "Englisch ist wohl ihre Sprache", sagte die Musikerin damals. Zwar wollte Goldie am liebsten nur Englisch sprechen, doch auch Deutsch und Russisch verstand sie problemlos. "Sie ist eine Baby-Diva! Aber ich gebe mein Bestes", witzelte die Influencerin in die Kamera.

Bonnie Strange beim About You Fashion Ball in Hamburg, September 2025
Imago
Bonnie Strange beim About You Fashion Ball in Hamburg, September 2025
Goldie Venus, Tochter von Bonnie Strange
Instagram / bonniestrange
Goldie Venus, Tochter von Bonnie Strange
Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie, Dezember 2019
Instagram / bonniestrange
Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie, Dezember 2019
Was sagt ihr zu Bonnies Idee, Goldies Bilder zu einer großen Collage zu machen?
