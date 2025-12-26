Bam Margera zahlt ab Januar Tausende Euro Kindesunterhalt

Bam Margera (46) und Nikki Boyd haben ihren zähen Streit um Kindesunterhalt vorerst beigelegt: Wie das US-Portal TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, wird der Realitystar ab dem 1. Januar monatlich 2.500 Dollar [ca. 2.100 Euro] an Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Phoenix zahlen. Gezankt hatte das frühere Paar um Geld, Bedingungen und Umgangszeiten, nun steht ein Betrag, der deutlich unter dem liegt, was anfangs im Raum stand. Phoenix ist acht Jahre alt und lebt überwiegend bei seiner Mutter in den USA. Vereinbart wurde außerdem, dass Nikki die Krankenversicherung für den Jungen stellt.

Laut dem Magazin hatte Nikki zunächst 15.000 Dollar [ca. 13.000 Euro] pro Monat gefordert und dabei auf ein angebliches Vermögen von rund 55 Millionen Dollar bei Bam verwiesen. Im Verfahren prallten neben Zahlen auch Vorwürfe aufeinander. Bam stellte sogar die Gültigkeit der 2013 geschlossenen Ehe infrage, weil die Trauung in Island ohne anschließende US-Papiere erfolgt sei. Zusätzlich verschärften Berichte über Bams Alkoholkonsum die Lage: Nikki und ihr Anwaltsteam pochten darauf, dass der Kontakt zu Phoenix nur überwacht stattfinden dürfe. Mit der nun getroffenen Unterhaltsregelung ist der Familienkonflikt zwar nicht vom Tisch, aber ein zentraler Punkt ist geregelt.

Privat betont Bam inzwischen einen Kurswechsel. Gegenüber TMZ erklärte er, er sei nüchtern und führe das auch auf seine neue Ehe mit Dannii Marie zurück. "Wenn ich Alkohol trinke, ist es im Grunde, als würde ich sie betrügen", habe Dannii ihm klargemacht, so Bam. Die beiden heirateten 2024. Aus dem Umfeld des TV-Stars heißt es seit Längerem, dass ihm klare Routinen und feste Bezugspunkte guttun. Freunde beschreiben Phoenix als Bams größten Antrieb, am Ball zu bleiben. Nikki wiederum meidet öffentliche Äußerungen zum Privatleben weitgehend und konzentriert sich auf die gemeinsame Elternrolle, während Entscheidungen für Phoenix’ Alltag – von Schule bis Arzttermin – weiterhin in enger Abstimmung fallen.

Getty Images Bam Margera bei einer Activision-Veranstaltung in Los Angeles

Getty Images Bam Margera und Nicole Boyd, 2013

Instagram / bam__margera Bam Margera und Dannii Marie im April 2024