Zwischen Romantik und Fakes: Jelena Dokic im Glücksrausch

Jelena Dokic (42) zeigt sich verliebt wie selten: Gemeinsam mit ihrem Freund Yane Veselinov genießt die frühere Tennisprofispielerin derzeit einen Urlaub auf Bali, wie am vergangenen Dienstag auf Instagram zu sehen war. Das Paar posierte Arm in Arm vor der monumentalen Garuda-Wisnu-Kencana-Statue im gleichnamigen Kulturpark, strahlte in die Kamera und teilte mehrere Schnappschüsse von der romantischen Auszeit. "Bali mit meinem Liebsten", schrieb Jelena zu einer der Aufnahmen. Dazu präsentierte sie ein sommerliches Outfit – ein zitronengelbes Kleid mit breitem schwarzen Gürtel –, das den Urlaubsflair perfekt machte und sofort Komplimente ihrer Follower nach sich zog.

Neben Sonnenuntergängen und Sightseeing fand Jelena klare Worte zu einem unschönen Vorfall. Auf ihrem Account machte sie eine kursierende Fake-Behauptung publik, die ihr eine Schwangerschaft mit Yane andichtete – inklusive KI-bearbeitetem Bild, das sie und ihren Partner mit einem Ultraschallfoto zeigen sollte. In einer weiteren Fälschung wurde sogar mit einem künstlich erzeugten Krankenhausbild auf eine angebliche Operation angespielt. Jelena wies die erfundenen Geschichten entschieden zurück: "Nicht wahr, Fake News. Unglaublich, wie weit manche Medien und Fake News mit Photoshop oder KI gehen", schrieb sie und nannte die KI-Bilder "absolut ekelhaft, erschütternd und böse". Während sie den Unsinn klarstellte, blieb der Fokus auf der Reise: Sonne, Strand, Zweisamkeit.

Privat wirkt Jelena ausgeglichen. Im Juli hatte sie ihre Beziehung zu Yane offiziell gemacht und schwärmte damals: "Du bist mein ruhiger, sicherer, friedlicher und glücklicher Ort. So froh, dass ich dich gefunden habe", teilte sie auf Instagram mit. Zuvor hatte die Sportlerin nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung mit Tin Bikic 2021 erzählt, sie habe sich zunächst für die Liebe verschlossen. Umso größer scheint nun die Freude über das neue Kapitel. Wer die beiden in Bali beobachtet, sieht viel Nähe, gemeinsames Lachen und kleine Gesten – die Art von Momenten, die ein Paar durch einen Urlaub tragen und die im Fotoalbum zum Lieblingskapitel werden.

Getty Images Jelena Dokic im Dezember 2019 in Melbourne

Instagram / dokic_jelena Jelena Dokic posiert im Dezember 2025 während ihres Urlaubs auf Bali

Instagram / dokic_jelena Yane Veselinov und Jelena Dokic im Oktober 2025