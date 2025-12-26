Versprecher bei "Make Love, Fake Love" sorgt für Gelächter

Ein folgenschwerer Versprecher bringt in der vierten Folge von Make Love, Fake Love die Villa zum Beben: Beim zweiten Showdown muss Single-Lady Elena Miras (33) entscheiden, wer weiter sicher bleibt und wer auf der Kippe steht. Als Moderatorin SelfieSandra (26) den Kandidaten Alex B. neckisch fragt, ob er seine Freundin vermisse, antwortet er trocken: "Bis jetzt noch nicht, nein." Das sitzt – und sorgt für offene Münder. Elena reagiert ohne Zögern und setzt ihn prompt auf die Abschussliste. Zwischen funkelnden Blicken, nervösem Grinsen und rauschenden Mikroports liegt plötzlich die Frage in der Luft: Hat Alex sich selbst verraten und damit das große Spiel durchkreuzt?

Elena ringt sichtlich um Fassung und sortiert ihren Fokus neu. Sandra prustet los und steckt mit ihrem Lachflash die gesamte Männertruppe an. Patrick fasst den Moment zusammen: "Sandra hat ihn einfach entlarvt." Die Szene wirkt wie ein Dominoeffekt: tuschelnde Kandidaten, verlegene Blicke von Alex, kurze Stille – dann wieder Gelächter. Die Regel bleibt jedoch knallhart: Wer wackelt, muss zittern. Ob Alex B. seine Koffer packen muss oder sich noch einmal retten kann, zeigt sich erst in der kommenden Folge, die am Donnerstag auf RTL+ erscheint. Sicher ist nur: Nach diesem Spruch ist nichts mehr wie vorher – und jedes Wort wird nun auf die Goldwaage gelegt.

Die Enttäuschung über ihren Fehlgriff in der Vorwoche wirkte bei der Influencerin noch nach. Nachdem Marvin als Erster gehen musste und sich im Nachhinein als wirklicher Single herausgestellt hatte, zweifelten viele an Elenas Spürsinn. "Ich hab's dir von Anfang an gesagt", hatte Marvin ihr damals beim Abschied entgegnet. Die innige Umarmung und Elenas bewegte Worte im Anschluss zeigten deutlich, wie sehr sie diese Entscheidung bereut hatte. Auch im Loft wurde noch heiß darüber diskutiert, wie es zu dem folgenschweren Rauswurf kommen konnte. Für viele der Männer blieb es ein Rätsel, warum ausgerechnet Marvin gehen musste, wo er doch im Ehrlichkeitsspiel fast alle Antworten richtig hatte.

RTL Elena Miras und SelfieSandra bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL / Jörn Strojny Alex B., "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2025

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat Marvin