Der Doppelname von Tanja Makarićs Tochter spaltet die Fans

Social-Media-Star Tanja Makarić (28) schwebt im Babyglück – und sorgt gleichzeitig für hitzige Diskussionen im Netz. Am 20. Dezember ist ihre Tochter zur Welt gekommen, die einen auffälligen Doppelnamen trägt: Die Kleine heißt Malou Jolié. Kaum war der Name publik, prallten in den Kommentaren unter einem Beitrag von Promiflash die Meinungen aufeinander. Während manche Nutzer den Namen als süß und besonders feiern, fühlen sich andere von der Schreibweise und Klangkombination regelrecht vor den Kopf gestoßen: "Die Schreibweise von Jolié führt zu Irritationen."

In den kritischen Reaktionen ist vor allem ein Vorwurf zu lesen: "Mal wieder eine Influencerin mit einem Fantasienamen fürs Kind." Doch viele andere Fans sind von der Wahl der frischgebackenen Mama begeistert. "Ich finde den Namen schön und wenn ich mir die Namen der heutigen Babys anschaue, ist mir dieser Name doch lieber", verteidigt ein Nutzer den Doppelnamen. Für Zustimmung sorgt auch der moderne Klang. "Ich liebe den Namen, finde ihn gar nicht so selten", schreibt ein Fan, ein anderer lobt: "Namen entwickeln sich weiter. Jolié ist eine moderne, international angelehnte Schreibweise. Die Aussprache ergibt sich aus dem Akzent."

Für Tanja selbst steht derzeit vor allem eines im Mittelpunkt: das Ankommen mit ihrem Baby. Die Influencerin hatte Bild offen erzählt, wie intensiv die Geburt für sie gewesen ist und wie sehr sie der Moment berührt hat, in dem sie ihre Tochter zum ersten Mal im Arm hielt. Obwohl die Ankunft ihrer Tochter "nicht einfach" gewesen sei, betonte Tanja: "Es ist das Schönste, was mir in diesem Jahr hätte passieren können."

Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić, August 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Babybauch