"Hochzeit auf den ersten Blick"-Sarah gibt Beziehungsupdate

Sarah und Martin, die bei der diesjährigen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick zahlreiche Herzen mit ihrer unvergleichlichen Liebesgeschichte eroberten, sind auch sechs Monate nach ihrem gemeinsamen Ja-Wort noch ein glückliches Paar. Auf Instagram teilte Sarah jetzt ein ausführliches Beziehungs-Update und verkündete stolz, dass die beiden weiterhin verheiratet sind. Trotz der räumlichen Distanz haben sie ihre Beziehung offenbar erfolgreich gemeistert. "Ich bin stolz und dankbar, weiterhin an Martins Seite zu sein: Wochen der Fernbeziehung über 550 km Distanz mit gegenseitigen Besuchen, Kennenlernen des gegenseitigen Alltags, Akzeptieren der jeweiligen Andersartigkeit und Schmieden von Zukunftsplänen haben uns als Ehepaar noch mehr zusammenfinden lassen. Ich freue mich sehr auf unser erstes gemeinsames Weihnachtsfest und Silvester", schrieb Sarah, die im neuen Jahr mit ihrem Mann zusammenziehen möchte.

In ihrem emotionalen Beitrag zeigte Sarah sich für die bisherige Zeit dankbar und optimistisch für die Zukunft. Sie beschrieb die letzten Monate als aufregende Phase, die sie beide als Paar gestärkt habe. Ihre Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick" bezeichnete sie als "ein Leben auf der Überholspur", das sie nun in eine hoffnungsvolle gemeinsame Zukunft blicken lässt. Gleichzeitig betonte sie, dass sie sich der Herausforderungen des Alltags bewusst sei: "Unser gemeinsames Leben wird nicht immer nur Liebesglück beinhalten", erklärte sie und äußerte ihren Glauben daran, dass sie und Martin auch schwere Zeiten gemeinsam meistern können. Für die Unterstützung ihrer Follower zeigte sich die Reality-TV-Teilnehmerin ebenfalls dankbar.

Bereits bei ihrem Aufeinandertreffen in der Show wirkte das frischgebackene Paar wie füreinander geschaffen. Ihre Chemie war sofort spürbar, wie auch die Experten des Formats damals bestätigten. Martin, der in einem Moment großer Emotionen seine Zuneigung mit den Worten "wie ein Nachhausekommen" beschrieb, und Sarah entwickelten schnell ein tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl. Besonders charmant war Martins Geste beim großen Finale, seiner neuen Partnerin einen Fanschal seines Lieblingsvereins zu überreichen – eine erste symbolische Verbindung, die den Beginn ihrer besonderen Reise unterstrich. Nun blicken die beiden voller Zuversicht auf die bevorstehenden Feiertage und den nächsten großen Schritt in ihrem Leben: das Zusammenziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige Anzeige

Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Martin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025