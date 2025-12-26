Die Schumachers gewähren seltene Einblicke zu Weihnachten

Festliche Lichterketten, Western-Flair und ein seltener offener Blick hinter sonst verschlossene Türen: Corinna Schumacher (56) hat kurz vor den Feiertagen die XCS Ranch in Gordonville, Texas, für eine große Weihnachtsfeier geöffnet. Auf dem weitläufigen Anwesen, das nach ihren Initialen benannt ist, kamen Familie, Freunde und die Mitarbeiter der Ranch zusammen. Mit dabei: Tochter Gina Schumacher und ihr Ehemann Iain Bethke, die auf der Ranch leben, sowie Mick Schumacher (26). Zwischen Buffet, Gesprächen im Haupthaus und Kinderspielen am Tischkicker entstand eine familiäre Stimmung, die man bei den Schumachers nur selten zu sehen bekommt – eine Einladung, die neugierig macht auf diesen besonderen Ort und die Menschen, die ihn prägen.

Die Ranch zeigte sich dafür im kompletten Weihnachtsmodus: Lichterketten spannten sich über Stallungen und Satteldach, der Duft von Braten zog durch die rustikal-hölzernen Räume, an den Wänden funkelten Santa-Motive. Ein Mann mit schwarzem Cowboyhut tranchierte das Fleisch direkt am Holzbrett, während unter geflochtenen Rattanlampen gelacht, erzählt und angestoßen wurde. Mitarbeiter in Western-Kleidung, Freunde der Familie und Kinder mischten sich an Bar und Tischen, zwischendurch wurde am Tischfußball gelacht. Die XCS Ranch ist nicht nur Rückzugsort, sondern auch eine professionelle Pferderanch für Westernpferde und Reining – ein Ort, an dem Arbeit, Leidenschaft und Tradition ineinandergreifen. Nach dem Dankeschön-Abend in Texas heißt es für die Schumachers wie gewohnt: Abflug nach Mallorca, wo sie die Weihnachtstage traditionell im engsten Kreis ausklingen lassen. Mick ließ durchblicken, wie sehr er den Familien-Nachwuchs in der Runde genießt.

Hinter der festlichen Kulisse steht eine Familie, die Zusammenhalt lebt und ihre Privatsphäre sorgfältig schützt. Die XCS Ranch gilt seit Jahren als Herzstück von Corinnas Alltag, während Gina als erfolgreiche Reiterin dort ihr Zuhause gefunden hat. Mick pendelt wegen seiner Motorsport-Aufgaben oft, nutzt gemeinsame Termine aber sichtbar für Zeit mit den Seinen. Persönliche Einblicke sind rar – umso mehr fällt auf, wie liebevoll Details gestaltet werden, wenn die Schumachers doch einmal Türen öffnen. Das warme Miteinander, das auf den Bildern spürbar ist, erklärt, weshalb ausgewählte Anlässe so behutsam geteilt werden: Nähe entsteht im Kleinen, an Orten, die Vertrauen verdienen, mit Menschen, die seit Langem dazugehören.

Anzeige Anzeige

Instagram / xcs_ranch Die Schumachers verbringen einen Team- und Familienabend auf der XCS Ranch

Anzeige Anzeige

Instagram / xcs_ranch Die Schumachers feiern mit ihrem Team Weihnachten auf der XCS Ranch

Anzeige Anzeige

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher (links) besucht Schwester Gina und ihren Mann (zweiter v. rechts) Texas, Okt. '25.

Anzeige