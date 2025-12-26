Nach Abstand: Janni & Peer Kusmagk zeigen sich innig vereint

Pünktlich zum Weihnachtsfest melden sich Janni (35) und Peer Kusmagk (50) bei ihren Fans zurück. In einer fröhlichen Instagram-Story zeigt sich Janni strahlend vor der Kamera, während im Hintergrund Peer mit den drei gemeinsamen Kindern zu sehen ist. Am Ende des kurzen Clips tritt Peer zu seiner Frau, beugt sich zu ihr und schenkt ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange. Nach den vergangenen herausfordernden Wochen, in denen viele Follower sich um die Ehe der beiden sorgten, nachdem die Ex-Profisurferin offen über Abstand zwischen den beiden gesprochen hatte, setzt das Paar damit ein sichtbares Zeichen der Nähe und Zusammengehörigkeit.

Auslöser der Spekulationen waren rätselhafte Zeilen, die Janni zuvor auf Instagram geteilt hatte. Darin hatte die Influencerin angedeutet, dass sie und Peer zeitweise an verschiedenen Orten gewesen seien und Abstand gebraucht hätten, um vieles zu verarbeiten. Fans fragten sich daraufhin, ob hinter der räumlichen Auszeit mehr stecken könnte. Offiziell hatten die beiden die Gerüchte jedoch nicht weiter kommentiert. Umso genauer schauen ihre Follower nun auf jedes Detail in der neuen Story: die ausgelassene Stimmung, das gemeinsame Lachen im Hintergrund und den liebevollen Kuss, mit dem das Paar sich ganz bewusst als Einheit zeigt.

In den letzten Wochen und Monaten hatte die Familie eine herausfordernde Phase zu bestreiten: Nach dem Abschied von ihrem Hof in Dänemark und den immer wieder verschobenen Reiseplänen im Camper stand bei Janni und Peer vieles auf Neuanfang. Dazu kam der Schmerz über den Verlust ihres geliebten Hundes Frida, der die Stimmung zusätzlich belastete. Umso mehr scheint das Paar jetzt die kleinen Augenblicke gemeinsam mit ihren drei Kindern zu feiern.

Anzeige Anzeige

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk im September 2024