Millionen-Boni und Dankesbriefe: Taylor Swift belohnt Crew

Taylor Swift (36) hat ihrem Team am Ende der Eras-Tour nicht nur Bonuszahlungen überwiesen, sondern ihnen auch handgeschriebene Dankesbriefe mit persönlichem Wachssiegel überreicht – das zeigt die neue Doku-Serie "Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era". Die Sängerin verrät darin, dass sie nach jeder Tour-Etappe an alle Beteiligten schrieb: von der Band und den Tänzern bis hin zu Truckern, Technikern und dem Cateringpersonal. "Der Bonustag ist mir sehr wichtig, weil es mir ein großes Anliegen ist, bei der Eras-Tour Maßstäbe zu setzen. Wer auf Tour arbeitet, bekommt einen größeren Bonus, wenn die Tour mehr einspielt. Diese Menschen arbeiten so hart und sind die Besten in ihrem Bereich", sagt Swift in der zweiten Folge der Serie, die seit Freitag auf Disney+ läuft. Sie habe dafür "ein paar Wochen" lang Briefe verfasst und jedem Teammitglied einen Dankesbrief mitgegeben.

Das Magazin People hatte bereits berichtet, dass Taylor umgerechnet insgesamt rund 168 Millionen Euro an Boni verteilte. In der Doku-Serie ist nun zu sehen, wie Taylor, die sich am Ende ihrer Eras-Tour emotional zeigte, eine kurze Rede hält und ihrer Crew für den Ausnahme-Einsatz dankt. "Das ist härter als alles, was ich je live gemacht habe, und ihr habt es mit so viel Begeisterung angenommen", sagt die Sängerin. Ihrer Mutter Andrea berichtet die Sängerin in der Doku-Folge davon, dass jeder Brief ein eigenes Wachssiegel bekam. "Die Feuerwehr hätte fast kommen müssen", witzelt die Musikerin über die besagte Wachssiegelaktion.

Taylor beschreibt in der Doku, wie sie beim Schreiben der Briefe an das Leben der Crew außerhalb der Bühne dachte, etwa an die Kinder, die sie monatelang nicht gesehen haben. Die Künstlerin weiß, was ihr gesamtes Team hinter den Kulissen leistet. Sie kennt und betont die Wichtigkeit jedes einzelnen Teammitglieds – und zeigt sich dafür finanziell, aber auch mit anerkennenden und persönlichen Worten erkenntlich. Für die Empfänger der handschriftlichen Botschaften des Superstars sind es kleine, wertschätzende und motivierende Momente in einem sonst hochgetakteten Alltag, den eine Mammutproduktion wie die Eras-Tour mit sich bringt. Taylors Gesten belegen, dass es für sie nicht nur um den Erfolg geht, sondern auch um die Menschen, die ihn möglich machen.

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Imago Taylor Swift und Ed Sheeran im Dezember 2017 in San Jose

Imago Sängerin Taylor Swift in Vancouver, 12. Dezember 2024