Danny DeVito & "Taxi"-Co-Star Marilu 42 Jahre später vereint

Danny DeVito (81) und Marilu Henner (73) sorgten für nostalgische Gefühle, als sie gemeinsam auf dem roten Teppich erschienen. Anlass war eine besondere Ehrung für "Taxi"-Schöpfer James L. Brooks, der seinen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame erhielt. Die beiden Schauspieler posierten strahlend neben Brooks, mit dem sie in den Jahren 1978 bis 1983 an der beliebten Serie arbeiteten. In "Taxi" spielte Danny den skrupellosen Dispatcher Louie De Palma, während Marilu die Rolle der alleinerziehenden Fahrerin Elaine Nardo übernahm. Auch mehr als vier Jahrzehnte nach dem Aus des Serienhits ist die Chemie der beiden Stars deutlich spürbar, wie ihre gemeinsamen Fotos eindrucksvoll zeigen.

Danny erinnerte sich während seiner Rede an die Anfänge der Erfolgsserie und teilte Anekdoten aus der Zeit der Dreharbeiten. Mit einem Augenzwinkern schilderte er, wie er bei seinem Vorsprechen 1978 vor Nervosität einen der Produzenten mit einem frechen Spruch zum Lachen brachte. Auch Marilu, die für ihren Stil in einem farbenfrohen Blazer bewundert wurde, zeigte sich sehr herzlich und sprach mit Stolz über die andauernde Nähe innerhalb des einstigen Casts, wie Daily Mail berichtet. Sie verriet, dass die damaligen Kollegen sich nicht nur regelmäßig auf Zoom sehen, sondern einander auch bei Bühnenauftritten unterstützen und noch immer Treffen organisieren, bei denen alte Zeiten aufleben.

Die Serie "Taxi", die auf das Leben von Nachtschichtarbeitern in einer New Yorker Taxizentrale blickte, brachte einen legendären Cast hervor, zu dem unter anderem auch Judd Hirsch, Tony Danza (74) und Christopher Lloyd (87) gehörten. Marilu, die liebevoll als "Swizzle Stick, der den Drink umrührt" bezeichnet wird, gilt als Klebstoff, der viele dieser Verbindungen über die Jahre erhalten hat. Sie erinnert sich, dass ihre Gruppe damals als "die coolen Kids" des Paramount-Geländes bekannt war und ihre energiegeladenen After-Work-Partys legendär waren. Noch heute haben diese Momente einen besonderen Platz in den Herzen der Besetzung, denn wie Danny es passend formulierte: Sie haben diese Zeit nie als selbstverständlich angesehen.

Getty Images Danny DeVito und Marilu Henner bei der Walk-of-Fame-Ehrung für James L. Brooks in Hollywood

Getty Images Bei der Walk-of-Fame-Ehrung: James L. Brooks mit Danny DeVito und Marilu Henner in Hollywood

Getty Images Danny DeVito im Jahr 2019