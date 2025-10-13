Abgekartetes Spiel: Gibt es Absprachen im Promi-BB-Cast?

Bei Promi Big Brother steht eine Menge Geld auf dem Spiel. Grund genug, dass man sich vor dem Start eines solchen Formats abspricht – das sagt zumindest Matthias Mangiapane (42) der zu Gast bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" war. Laut dem Realitystar soll es zwischen Pinar Sevim, Laura Maria Lettgen, Christina Dimitriou (33), Paco Herb und Andrej Mangold (38) eine Strategie geben. "Ich gehe davon aus, dass es da eine Absprache gibt. Ich habe das auch von einigen gehört." Das sei besonders bei den Nominierungen deutlich geworden, in denen diese TV-Bekanntheiten sich gegenseitig geschützt hätten.

Nach Matthias' Aussage habe sich Pinar zudem während des Livestreams selbst verraten, indem sie preisgab: "Ich kann doch keinen von euch wählen, ihr gehört doch zu uns." Auch Dilara Kruse bestätigte die Theorie in der Promi-BB-Aftershow. Die Frau von Max Kruse (37) behauptete, dass sie aus anderen Quellen von der Allianz gehört habe. Sie erklärte: "Die werden sich untereinander auf keinen Fall wählen." Ihrer Meinung nach sei dies allerdings nicht gut durchdacht, da am Ende die Zuschauer über die Exits entscheiden.

Während die fünf Realitystars ein schützendes Auge aufeinander warfen, stand eine Kandidatin oft allein da. Doreen Dietel (51) geriet während ihrer Zeit im Haus in mehrere Streitigkeiten. Sowohl mit Sarah-Jane Wollny (27) als auch mit Désirée Nick (69) kam es zu Zoff. In der vergangenen Liveshow wurde dann das Ende der Schauspielerin bei "Promi Big Brother" besiegelt: Die Zuschauer entschieden, Doreen nach Hause zu schicken.

Joyn Paco Herb, Christina Dimitriou und Pinar Sevim bei "Promi Big Brother"

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" 2025