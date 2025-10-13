Deswegen blieb Doreen Dietel im Promi-BB-Streit so ruhig

Doreen Dietel (51) hat in einem exklusiven Interview mit Promiflash über ihr ruhiges Verhalten und die Streitereien bei Promi Big Brother gesprochen. Besonders mit Désirée Nick (69) und Sarah-Jane Wollny (27) geriet die Schauspielerin während ihrer Zeit in der Show immer wieder aneinander. Doch statt auf die Provokationen einzugehen oder lautstark zurückzuschießen, blieb sie erstaunlich gelassen. "Ich habe das lieber abbekommen und es ausgehalten", erklärte die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin und sprach dabei eine wesentliche Entscheidung an, die sie während des Formats traf.

Wie Doreen weiter ausführte, war für sie die Verantwortung als Mutter einer der Gründe, warum sie sich in kritischen Momenten für Zurückhaltung entschied. Laut ihr wäre es nicht richtig gewesen, in so einem Format lautstark zurückzukehren oder gar beleidigend zu werden: "Du kannst da nicht rumkrakeelen in einem Format und kommst dann raus […] und dann sagen die: ‚Wie kann man sich nur so benehmen?‘" Statt sich auf das Niveau von Streitereien einzulassen, wählte sie bewusst einen ruhigeren Weg. Trotz der Anspannung versuchte sie, einen kühlen Kopf zu bewahren und ihren Prinzipien treu zu bleiben.

Doreen, bekannt aus ihrer Zeit bei der Serie "Dahoam is Dahoam", beeindruckt nicht nur durch ihre schauspielerische Leistung, sondern auch durch ihre bewusst gewählte Gelassenheit in Stresssituationen. Mit ihrer Entscheidung, als Mutter ein Vorbild zu sein, zeigt sie eine reflektierte und bedachte Seite, die sie stets zu ihrem Sohn motiviert. Abseits von TV-Formaten lebt Doreen bereits seit einiger Zeit in Bayern, wo sie sich nach dem intensiven Showleben gerne in ihr persönliches Umfeld zurückzieht und die Zeit mit ihrer Familie genießt.

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Doreen Dietel musste als erstes das Promi-Big-Brother-haus verlassen

Joyn Doreen Dietel mit Sarah-Jane Wollny und Karina im Haus