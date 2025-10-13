Das macht Doreen Dietel nach "Promi Big Brother" als Erstes

Doreen Dietel (51) musste sich bereits als erste Kandidatin von der aktuellen Ausgabe von Promi Big Brother verabschieden. Doch die Schauspielerin weiß genau, wie sie ihre neu gewonnene Freiheit nutzen möchte. Im Interview mit Promiflash verriet sie, dass ihr erster Weg nach dem Exit direkt zu ihrem Sohn führt: "Als allererstes meinen Sohn an der Schule abholen und überraschen", sagte sie. Für Doreen, die eine besonders enge Beziehung zu ihrem Sohn pflegt, scheint klar zu sein, dass Familie an oberster Stelle steht.

Obwohl ihre Zeit bei der TV-Show nur kurz andauerte, zieht Doreen kein negatives Fazit. "Nein, auf gar keinen Fall", erklärt sie auf die Frage, ob sie ihre Teilnahme bereue. "Im Gegenteil. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt." Zudem betonte sie die positiven Aspekte ihres Aufenthalts im Container. "Ich habe schön gedetoxt und habe so viel Wasser getrunken wie ein Pferd, ehrlich." Trotz der Herausforderungen schien die Zeit für Doreen also nicht nur Entbehrungen, sondern auch neue Erfahrungen und Erkenntnisse mit sich gebracht zu haben.

Doreen, die vielen Zuschauern vor allem aus ihrer Rolle in "Dahoam is Dahoam" bekannt ist, lebt ein bodenständiges Leben, das sich stark um ihren Sohn dreht. Nachdem sie 2018 selbst eine Trennung verarbeiten musste, zog sie ihren Sohn allein groß und meisterte den Spagat zwischen Karriere und Familie. In Interviews hat sie mehrfach davon gesprochen, wie wichtig ihr die Zeit mit ihrem Kind ist, was auch ihre Entscheidung, ihn nach ihrer TV-Zeit als erstes zu überraschen, unterstreicht. Doreen scheint ihren Auftritt bei "Promi Big Brother" genutzt zu haben, um neue Energie zu tanken, und wendet sich jetzt wieder ganz den Dingen zu, die ihr wirklich wichtig sind.

Joyn/Marc Rehbeck Doreen Dietel, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Joyn Doreen Dietel musste als erstes das Promi-Big-Brother-haus verlassen

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother", 2025