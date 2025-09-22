Darauf freuen sich die neuen "Promi Big Brother"-Bewohner

Achim Petry (51), der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry (74), wagt sich in die Welt des Reality-TVs und zieht in den Promi Big Brother-Container. Zusammen mit weiteren Teilnehmern wie "K11"-Star Michael Naseband (60) und den Reality-TV-Stars Christina Dimitriou (33) und Laura Maria Lettgen wird der Schlagersänger ab dem 4. Oktober rund um die Uhr vor zahlreichen Kameras stehen. Der 51-Jährige sieht darin eine spannende Herausforderung und verrät, dass er vor allem neugierig auf den sozialen Aspekt und das Zusammenleben ist: "Ich will dazulernen und neue Eindrücke gewinnen, an meine Grenzen gehen und einfach nur Spaß haben. Der soziale Aspekt und das Zusammenleben könnten für mich die größte Herausforderung werden." Auch andere Teilnehmer wie Karina2you, die als TikTok-Star Millionen von Followern begeistert, versprechen interessante Momente im kommenden WG-Leben.

Auch für Michael, der durch seine Rolle in der Serie "K11 - Kommissare im Einsatz" bekannt wurde, ist "Promi Big Brother" ein ganz neues Terrain. Dennoch geht der 60-Jährige mit Kampfgeist an die Sache heran und erklärt selbstbewusst: "Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe und der Zeit dort und bin selbst gespannt, wie ich mit der Situation umgehe. [...] Früher habe ich als Kommissar Ganoven gejagt, jetzt jage ich den Sieg bei 'Promi Big Brother'." Reality-Sternchen Christina Dimitriou, die unter anderem durch Formate wie Das große Promi-Büßen bekannt wurde, sieht ihre Teilnahme als Möglichkeit, den Zuschauern eine authentische Seite von sich zu zeigen: "Das ist schon irgendwie cool. Ich glaube, da wird man die wahre Christina sehen." Die 33-Jährige, die erst vor wenigen Monaten Mutter wurde, kündigt an, im Container für jede Menge Unterhaltung zu sorgen.

Neben den bereits genannten Stars sind auch Sarah-Jane Wollny (26) und Andrej Mangold (38) als feste Teilnehmer bestätigt worden. Bereits vor dem offiziellen Start der Staffel ließ der Sender auf Instagram die Gerüchteküche brodeln und präsentierte den Fans ein mysteriöses Video. Darin zeigten sich unter anderem eine Tasse mit der Aufschrift "Die beste Mama der Welt", eine auffällige rote Perücke und ein Mikrofon. Das sorgte für reichlich Spekulationen auf Social Media. Namen wie Twenty4tims (25) Mama Christina Kampmann, Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha (32), "Die Wilden Kerle"-Star Jimi Blue Ochsenknecht (33) oder Reality-Bekanntheit Serkan Yavuz (32) wurden von aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern als mögliche Kandidaten ins Spiel gebracht.

gbrci / Future Image Achim Petry im Mai 2015 bei einer Veranstaltung in Bad Segeberg

ActionPress Michael Naseband, Fernsehdarsteller

Instagram / christinadimitriou_official Realitystar Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, März 2025