Eigene Bewerbung? Serkan Yavuz schwärmt von Promi-BB-Staffel

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "UnREAL" über die aktuelle Staffel von Promi Big Brother gesprochen und zeigte sich begeistert. "Ich finde es dieses Jahr einen extrem geilen Cast, also spannend", schwärmte der The Summit-Gewinner. Besonders lobte er die neuen Bereiche "Rohbau" und "Luxuswohnung" und witzelte über die früheren Staffeln: "Die Teletubbie-Anzüge sahen aus wie ein Malkasten." Im Rahmen der Unterhaltung erwähnte der 32-Jährige zudem, dass er im Kiosk der Show zwei Flaschen Wein mitnehmen würde – ein Detail, das er mit einem Augenzwinkern anmerkt. Klingt fast so, als könnte sich Serkan auch selbst eine Teilnahme bei "Promi Big Brother" vorstellen?

Während des Gesprächs ging er auch auf einzelne Kandidaten ein, besonders auf Paco Herb, den er persönlich kennt. "Ich kenne seine Sprüche, kenne seinen Humor", erklärte Serkan und fügte hinzu, dass dieser zwar oft arrogant wirke, aber in Wirklichkeit ein "netter, feiner Kerl" sei. Neben Paco drückt Serkan auch Andrej Mangold (38) die Daumen und zeigte sich von Karina alias Karina2You so überzeugt, dass er sie als Favoritin sieht. Namen wie Désirée Nick (69), Harald Glööckler (60) oder Jimi Blue seien für ihn ebenso Highlights.

Es bleibt also spannend, ob wir ihn 2026 im Promi-BB-Cast entdecken. Was Serkan derzeit jedoch ausschließt, ist eine weitere Teilnahme bei Prominent getrennt, wie er schon vergangene Woche in seinem Podcast verriet. Nachdem er 2022 gemeinsam mit Ex-Freundin Carina Spack (29) teilgenommen hatte, sei ein weiteres Mal für ihn undenkbar. "Nee, ne, ne. Kein Bock", stellte der Realitystar im Gespräch mit Cecilia Asoro (29) klar. Ein Wiedersehen mit seiner Ex-Frau Samira (31), mit der er später Das Sommerhaus der Stars gewann, kommt für ihn vor laufenden Kameras also offenbar nicht infrage.

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

Promiflash Carina Spack und Serkan Yavuz

