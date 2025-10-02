"Herz ist schwer": Christina leidet beim Promi-BB-Einzug

Christina Dimitriou (33) steht vor einer aufregenden Zeit: Die Reality-TV-Darstellerin zieht in den berühmten Container von Promi Big Brother. Doch der Start in dieses Abenteuer wird für die frischgebackene Mutter auch emotional herausfordernd. Im März dieses Jahres brachte sie eine kleine Tochter zur Welt, von der sie sich nun erstmals für einige Tage trennen muss. Auf Instagram teilte sie ein herzerwärmendes Foto mit ihrem Baby und schrieb dazu: "Morgen ist das erste Mal, dass ich dich für ein paar Tage nicht bei mir habe. Mein Herz ist schwer, weil ich dich so unendlich liebe." Besonders schwer wiegt für sie der Gedanke, ihre Tochter zu vermissen, die sie als ihr größtes Glück beschreibt.

Ihre Sorgen versucht der Reality-Star aber zu zerstreuen, indem sie betont, dass ihr Baby in besten Händen sei. "Da bekommt sie genauso viel Liebe, Zuneigung und alles, was dazugehört", erklärte Christina und fügte hinzu, dass ihre Tochter sicher stolz auf sie sein werde und sie sogar im Fernsehen beobachten könne. Mit ihren Worten machte sie deutlich, dass ihre Teilnahme an der Show nicht nur für ihre Karriere eine besondere Chance ist, sondern einen tieferen Grund hat: ihren Nachwuchs. "Ich mache das alles nur für uns", betont sie und zeigt so, wie wichtig ihr die Zukunft ihrer kleinen Familie ist.

Dass Christina ihr Leben für ihren Nachwuchs komplett umgekrempelt hat, zeigte sich bereits in den vergangenen Monaten. Seit der Geburt ihrer Tochter meistert sie ihren Alltag als alleinerziehende Mutter mit viel Kraft und Selbstbewusstsein. Im Leben der quirligen TV-Persönlichkeit scheint der Vater des Kindes keine Rolle zu spielen, doch Christina wirkt damit im Reinen. Schon in Interviews stellte sie klar, dass sie sich in ihrer Mutterrolle erfüllt fühlt und niemanden vermisst. Ihre Stärke und Hingabe zeigt sie auch jetzt, während sie vorübergehend in den Promi-Container einzieht und diesen Schritt vor allem für die gemeinsame Zukunft mit ihrer Tochter wagt.

Anzeige Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Christina Dimitriou, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025