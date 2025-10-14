Darauf freut sich Promi-BB-Pinar nach ihrem Exit am meisten

Nach ihrem überraschenden Exit aus der TV-Show Promi Big Brother verriet Pinar Sevim, worauf sie sich nach den aufregenden Tagen vor laufender Kamera am meisten sehnt. "Ich freue mich auf meinen Hund am allermeisten", erklärte der Reality-TV-Star in einem Interview mit Promiflash. Den Abend nach ihrem Auszug verbrachte Pinar gemeinsam mit ihrer ebenfalls ausgeschiedenen Mitbewohnerin Christina Dimitriou (33): "Wir sind ins Hotel gefahren. Dann haben wir uns fertig gemacht, Christina und ich. Dann sind wir essen gefahren."

Pinar gab auch preis, dass sie hungrig aus der Show gekommen war. "Ich bin ja wirklich kurz vorm Essen gegangen. Wir hatten noch die Nudeln im Topf und ich wollte mir eigentlich noch ein Nutellabrot machen. Aber das kam dann alles doch anders", erzählte sie. Der Hunger führte schließlich dazu, dass sie und Christina den ersten Abend außerhalb des TV-Containers gemeinsam bei einem Restaurantbesuch ausklingen ließen. Nach den einfachen Mahlzeiten im Haus scheint sie sich ganz besonders über die kulinarische Abwechslung gefreut zu haben.

Pinar wurde direkt nach ihrem Einzug von zahlreichen Fans ins Herz geschlossen. Sie feiern die teilweise verpeilte Art der "Der Promihof"-Teilnehmerin und bezeichneten diese als niedlich. Giulia Siegel (50) kauft Pinar das Ganze jedoch nicht ab. Auf Instagram schoss sie gegen ihre frühere Promihof-Mitbewohnerin und behauptete: "Ihre ganze verplante Art ist großteils gespielt und fake!" Grund für diese harten Worte war Pinars Hilfegesuch bei Marc Terenzi (47), da sie nicht wusste, wie ein Dixi-Klo funktionierte.

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Paco Herb, Christina Dimitriou und Pinar Sevim bei "Promi Big Brother"

Getty Images Giulia Siegel, DJane