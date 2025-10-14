Nur Männer: So läuft die Nominierung heute bei Promi-BB ab

Bei Promi Big Brother steht heute ein Abend voller Spannung an – denn ein männlicher Kandidat wird die Show verlassen müssen. Wie Promiflash erfahren hat, wird die Nominierungszeremonie in Liveshow neun in besonderer Weise durchgeführt: Die vier verbliebenen Frauen – Laura Maria Lettgen (30), Désirée Nick (69), Sarah-Jane Wollny (27) und Karina2You – werden in die sogenannte Musterwohnung umziehen und dort die Verantwortung übernehmen. Jede darf dabei einen männlichen Mitbewohner nominieren, jedoch darf kein Mann doppelt genannt werden, sodass am Ende vier Männer auf der Nominierungsliste stehen.

Damit stellt der große Bruder das Regelbuch auf den Kopf: Statt einer offenen Nominierungsrunde im gesamten Haus liegt die Macht heute exklusiv bei den Frauen. Und das offenbar nicht ohne Grund – in den vergangenen Tagen mussten ausschließlich weibliche Kandidaten den "Promi Big Brother"-Rohbau räumen. Den Anfang machte Schauspielerin Doreen Dietel (51), die von ihrem frühen Exit sichtlich schockiert war. In Liveshow acht traf es dann gleich zwei weitere Kandidatinnen: Christina Dimitriou (33) und Pinar Sevim mussten ihre Koffer packen.

Doch warum mussten bislang ausschließlich Frauen die beliebte TV-Show verlassen? Eine klare Antwort darauf gibt es nicht – auch nicht von Christina, die als Zweite herausgewählt wurde. Im Interview mit Promiflash sagt sie: "Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß echt nicht, wonach die Zuschauer gehen, nach welchen Gedanken." Umso mehr dürfte sie freuen, dass nach der heutigen Nominierungszeremonie nur ein Mann gehen kann. Ihre Meinung dazu ist deutlich: "Es wird aber auch langsam mal Zeit, dass ein Mann rausfliegt."

Anzeige Anzeige

Joyn Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025