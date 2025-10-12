Joena Steilen datete Can Kaplan vor "Love Island VIP"

Am 18. Oktober kommt es bei Fame Fighting 3 in Essen zum großen Showdown zwischen den Realitystars Filip Pavlovic (31) und Can Kaplan. Im Vorfeld sorgt Reality-TV-Star Joena Steilen für zusätzliche Brisanz. Sie hatte nämlich offenbar mit beiden Männern eine Verbindung. Bei ihrer Teilnahme an dem Dating-Format Love Island VIP lernte sie unter anderem Filip kennen. Can behauptete nun gegenüber Bild, er und Joena hätten kurz zuvor eine Beziehung geführt. Dieser Darstellung widersprach die Blondine aber vehement.

Joena betonte, dass sie und Can nur eine unverbindliche Kennenlernphase hatten. "Can und ich haben uns vor 'Love Island' etwa fünf bis sechs Wochen lang gesehen", erklärte sie. Bereits beim ersten Treffen habe sie ihm offenbart, dass sie an der Datingshow teilnehmen würde. Sie widersprach Cans Darstellung, der von einer mehrere Monate andauernden Beziehung sprach und angab, ihre Eltern kennengelernt und quasi bei ihr gewohnt zu haben. "Ich hatte schon während dieser Zeit meine Zweifel. Ich hätte da schon den Kontakt abbrechen sollen, sodass mir jetzt im Nachhinein keine Unwahrheiten aufgedrängt werden", führte sie weiter aus.

Filip trainiert währenddessen fokussiert für seinen bevorstehenden Kampf gegen Can. Bei "Love Island VIP" sollen er und Joena sich nähergekommen sein, was die Stimmung zwischen den beiden Kämpfern zusätzlich anheizt. Offenbar hat er Joena in der TV-Show als Single kennengelernt, da sie betonte, dass es keinerlei Absprachen oder Verpflichtungen zwischen ihr und Can gab, bevor sie ins Format eintrat. Spannung ist also auf und abseits des Rings garantiert.

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Joena Steilen

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

RTL ZWEI Filip Pavlović bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025