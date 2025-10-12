Diesem Star würde Filip Pavlović seinen Schlüpfer zuwerfen

Filip Pavlović (31) verriet auf dem Münchner Oktoberfest im Interview mit Promiflash, welcher Superstar für ihn ein absolutes Highlight ist. Ganz direkt antwortete der Love Island VIP-Star auf die Frage, wen er am liebsten treffen würde: "Eminem." Der Musiker sei für Filip nicht nur ein Künstler, sondern auch ein großes Idol, das sein Leben geprägt habe. "Er ist einfach mein Kindheitsidol. Seine Musik hat mich geprägt. Sein Werdegang hat mich geprägt", schwärmte er über den Rapper. Filip legt sogar noch eine Schippe drauf und lacht: "Ihm hätte ich auch einen Schlüpfer auf die Bühne geworfen!"

Einmal war Filip bereits bei einem Bühnenauftritt seines Idols dabei, doch die Plätze reichten nicht aus, um ganz nah dran zu sein. "Ich war einmal auf dem Konzert von ihm, aber er war weit weg. Ich hab die billigsten Plätze gehabt", berichtete er im Promiflash-Interview von seiner bisherigen Erfahrung. Dennoch sei diese Gelegenheit für ihn ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Neben Eminem hat der Reality-TV-Star übrigens auch schon Rapper 50 Cent (50) live erlebt, ein weiterer großer Name in der Musikszene, der ihn beeindruckt.

Filips Leidenschaft für Eminem kommt nicht überraschend. Wie viele Rap-Fans ist er von der einzigartigen Erfolgsstory des "Lose Yourself"-Interpreten fasziniert. Vom Leben in schwierigen Verhältnissen bis hin zu einer Weltkarriere – diese Erfolgsgeschichte motiviert den Influencer. "Er ist von nichts nach oben gekommen und er ist das beste Beispiel, dass man aus dem Nichts, wie der Phönix aus der Asche kommt", erklärte er im Gespräch mit Promiflash.

IMAGO / Future Image Filip Pavlović, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

Getty Images Eminem, Juni 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star