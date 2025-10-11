Diesen Promi will Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2026 sehen

In der Reality-TV-Welt wird derzeit heiß diskutiert: Wer zieht 2026 ins Dschungelcamp? Beim RTLZWEI-Wiesntisch spricht Promiflash mit dem Dschungelkönig von 2021, Filip Pavlovic (31), über seine Favoriten – und er verrät, wen er im australischen Busch gerne sehen würde. "Tatsächlich habe ich gar keinen Namen, wo ich sage, den würde ich mir da reinwünschen...", gesteht Filip zunächst, fügt dann aber hinzu: "Aber den Paul Janke. Paul ist ein sehr guter Freund von mir."

Gleichzeitig betont der 31-Jährige, dass vor allem die Promis fürs Dschungelcamp spannend sind, die polarisieren oder richtig Gas geben. "Dieses Jahr ist es verdammt schwer, weil es viele Kandidaten oder Kandidatinnen gibt, die einfach polarisieren", erklärt er im Gespräch mit Promiflash. Trotzdem nennt der aktuelle Love Island VIP-Teilnehmer zwei Namen, die er sich ebenfalls gut im australischen Busch vorstellen kann: Arielle Rippegather (35) und Calvin Kleinen (33). "Aber keine Ahnung. Mal gucken", fügt er abschließend hinzu.

Bis RTL den offiziellen Cast des Dschungelcamps 2026 bekannt gibt, dürfte es noch etwas dauern. Doch schon jetzt kursieren erste Spekulationen: Laut Bild könnten unter anderem Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) in den australischen Busch einziehen. Besonders brisant: Serkan sorgte Anfang des Jahres für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er während seiner Ehe mit Samira Yavuz (31) eine Affäre mit Eva hatte. Doch damit nicht genug – auch weitere Namen werden heiß gehandelt: Umut Tekin (28) und Lennart Borchert (26) zählen ebenfalls zu den möglichen Kandidaten der neuen Staffel.

IMAGO / Gartner Filip Pavlovic, Mai 2025

IMAGO / BOBO Paul Janke, ehemaliger Bachelor

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou