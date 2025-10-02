"Fame Fighting": Filip Pavlovic kündigt Can Schmerzen an

Reality-TV-Star Filip Pavlovic (31) wird am 18. Oktober beim Fame Fighting gegen Unternehmer Can Kaplan in den Ring steigen. Der einstige Dschungelcamp-Gewinner hat sich intensiv auf den Boxkampf vorbereitet, wie er jetzt beim RTLZWEI-Wiesntisch im Käferzelt auf dem Münchner Oktoberfest gegenüber Promiflash verriet. Um in Topform zu sein, hat er sogar auf Alkohol verzichtet. Filip ist voller Vorfreude auf das Duell und ließ deutlich werden: "Ich bin bereit. Ich habe jetzt über zwölf Wochen lang Vorbereitung gehabt. Jetzt habe ich noch drei Wochen. Das ist die Qual. Am 18. kommt die Belohnung."

Mit selbstbewussten Worten machte der derzeitige Love Island VIP-Kandidat klar, dass er den Kampf sehr ernst nimmt. "Mein Training läuft sehr, sehr gut. Mein Trainer hat auch gesagt, ich könnte mich glatt für einen echten Amateurkampf anmelden", erklärte er. Seinen Gegner schätzt er als erfahren ein, hält aber nichts von großen Worten: "Ich glaube, er denkt, dass er mehr Ahnung hat. Das wurde ihm auch oft gesagt, aber ich sage immer wieder: Jetzt kommt die Realität und die Realität bin ich und die kann richtig wehtun." Auf Kampfansagen verzichtet Filip hingegen – er will seine Leistung im Ring sprechen lassen: "Ich mache ihm keine Ansage. Ich zeige es einfach."

Besonders brisant machte das Duell mit Can der Umstand, dass Filip sich nach einem früheren Boxkampf viel Kritik anhören musste. Damals war ihm vorgeworfen worden, gegen einen unerfahrenen Gegner gewonnen zu haben. "Als ich gegen Paul gekämpft habe, wurde mir viel gesagt, dass ich gegen jemanden gekämpft habe, der noch nie geboxt hat. Und jetzt habe ich jemanden vor der Nase, der es kann", sagte der 31-Jährige kürzlich im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Collage: "Fame Fighting"-Kandidaten Filip Pavlovic und Can Kaplan, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer