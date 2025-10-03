Couples gefährdet? Drei neue Granaten bei "Love Island VIP"

Bei Love Island VIP bleiben aktuell einige Schlafplätze leer – es gibt nur vier Couples in der Villa. In der aktuellen Folge ändert sich das jedoch. Während Pietro Lombardi (33) mit der Performance seines Songs "Fuego" für ein Ablenkungsmanöver sorgt, werden die Männer im sogenannten "VIP Members Club" von gleich drei neuen Granaten überrascht: Joena Steilen, Gabriela Alves und Sina Elisa bringen frischen Wind in die Show. Werden die drei Beautys nun die altbewährten Couples aufbrechen?

Die Männer sind selbstverständlich sofort angetan und freuen sich über den Zuwachs. Besonders Umut Tekin (28) zeigt sich begeistert: Der Temptation Island V.I.P.-Star scheint an Joena Interesse zu haben. Dabei sind er und Jeje Lopes schon seit einigen Folgen ein Couple. Besonders pikant: Jeje und Joena kennen sich und sind sogar befreundet. Sorgt der Granatennachschub also für Ärger im Paradies? Es sieht ganz so aus – in der Vorschau zur nächsten Folge wird gezeigt, wie Joena und Umut gemeinsam unter der Bettdecke verschwinden.

Zuvor hatte die Paarungszeremonie bei "Love Island VIP" für viele Exits gesorgt. Nachdem alle anderen schon vercoupelt waren – Yannick Syperek mit Laura Maria Lettgen, Filip Pavlovic (31) mit Tatum Koch (27), Josh Stanley (29) mit Stella Stegmann (28) und Umut mit Jeje – lag die Wahl bei Lisa-Marie Gaul. Die Blondine musste sich zwischen Josua Günther und Nam Vo entscheiden. Schweren Herzens gab sie zu bekennen, dass sie sich mit keinem der beiden Herren eine echte Beziehung vorstellen kann. "Wenn es keine Hoffnung gibt, dann gehe ich", entschied sie – damit mussten allerdings auch Josua und Nam die Villa verlassen.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Joena Steilen

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Sina Elisa

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Gabriela Alves