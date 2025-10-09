Umut und Joena: Verbotene Liebe bei "Love Island VIP"?

Bei Love Island VIP sorgt Umut Tekin (28) aktuell für Aufregung – vor allem bei den weiblichen Zuschauern. Der Reality-TV-Star war seit Tag eins der Show mit Teilnehmerin Jeje Lopes vercoupelt, doch so fest, wie es einst schien, sind die Bande zwischen den beiden längst nicht mehr: Seit drei neue Kandidatinnen, sogenannte Granaten, in die Villa eingezogen sind, hat Umut nur noch Augen für Joena Steilen – ausgerechnet die beste Freundin von Jeje. Besonders während eines Aufenthalts im "VIP Members Club", wo die Männer und die Neuzugänge getrennt vom restlichen Cast einige heiße Tage verbrachten, wurde Umuts Fokus auf Joena deutlich. In einer Szene aus Folge zwölf kamen sich die beiden schließlich sogar im Bett gefährlich nahe.

Das plötzliche Knistern zwischen Joena und Umut sorgte unmittelbar für Spannungen in der Villa: Trotz seiner früheren Nähe zu Jeje räumte Umut ein, dass er bei Joena eine "krasse Anziehung" spüre. "Wenn Jeje nicht wäre, keine Ahnung, was wir getrieben hätten", gab er unverblümt preis. Gleichzeitig bestätigte Joena die Chemie zwischen den beiden, äußerte jedoch auch Bedenken über Umuts schnelles emotionales Umschwenken: "Es ist so krass, dass du dich emotional direkt auf jemand anderen einlassen kannst." Umut hingegen versuchte, die Zweifel seiner neuesten Flamme direkt zu entkräften und gestand offen, dass der Funke zwischen ihm und Jeje wohl nie richtig übergesprungen sei.

Für Joena und Jeje dürfte diese Situation besonders schwierig sein, schließlich pflegten sie vor ihrer Teilnahme an der Datingshow eine enge Freundschaft. Dass Joena nun offenbar Interesse an Umut zeigt, könnte nicht nur für Spannungen unter den Beteiligten sorgen, sondern auch Grundsatzfragen über Loyalität innerhalb und außerhalb des Formats aufwerfen. In den letzten Episoden wurde bereits deutlich, wie stark sich die Dynamik zwischen den Dreien verändert hat – und wie unsicher Joena bezüglich ihrer eigenen Gefühle zu sein scheint. Fans der Show bleiben gespannt, wie dieses heikle Dreiecksdrama weitergeht.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Umut Tekin und Joena Steilen

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI Jeje Lopes bei "Love Island VIP" 2025

